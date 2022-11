Black Friday 2022 – jak znaleźć tegoroczne okazje?

Black Friday to świetna okazja, aby kupić przeróżne produkty w atrakcyjnych cenach. Można powiedzieć, że to wydarzenie rozpoczyna świąteczny sezon zakupowy, dlatego sprzyja też kupowaniu prezentów bożonarodzeniowych. Kiedy wypada Black Friday i gdzie szukać największych okazji?

Na czym polega Black Friday?

Black Friday to wydarzenie, które przyszło do Polski zza oceanu. W Stanach Zjednoczonych Czarny Piątek jest bardzo popularny i przyciąga do galerii handlowych tłumy klientów. Obecnie coraz więcej Polaków postanawia skorzystać ze zniżek i rabatów tego dnia, a zainteresowanie Black Friday w kraju z roku na rok rośnie.

Nie wszyscy jednak wiedzą, kiedy dokładnie i gdzie mogą kupić produkty w atrakcyjnych cenach. Black Friday 2022 – gdzie szukać okazji? Wydarzenie zawsze odbywa się w piątek po amerykańskim Święcie Dziękczynienia. W tym roku jego data wypada więc na 25 listopada.

Skąd wziął się pomysł na nazwę dnia wyprzedaży? Istnieje kilka wersji historii powstania określenia Black Friday. Jedna z nich odnosi się do tłumów ludzi i zakorkowanych ulic w piątek rozpoczynający zakupowy sezon świąteczny. Nazwy tej mieli użyć amerykańscy policjanci już na początku lat 60.

Wraz z upływem czasu wydarzenie zaczęło ewoluować. Obecnie wiele sklepów decyduje się na zachęcanie klientów niższymi cenami nie tylko w Czarny Piątek, a akcja promocyjna jest przedłużana nawet o tydzień. Można więc spotkać się z takimi hasłami jak „Black Weekend” czy „Black Week”.

W jakich sklepach szukać okazji na Black Friday 2022?

Podczas Black Friday warto odwiedzić centra handlowe. Praktycznie każdy sklep korzysta bowiem tego dnia z okazji, aby zwiększyć sprzedaż. Klienci natomiast mają szansę nabyć po niższych cenach takie produkty jak m.in. ubrania, obuwie czy kosmetyki.

Szczególnym zainteresowaniem podczas Czarnego Piątku cieszy się sprzęt elektroniczny oraz RTV i AGD, na którym można zaoszczędzić spore sumy. Warto także zwrócić uwagę na promocje oferowane przez lokale usługowe, które coraz chętniej przyłączają się do akcji.

Wiele producentów oferuje tego dnia promocje zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. Zakupy na Black Friday śmiało można więc zrobić również online. Na ofertę sklepów internetowych warto jednak zwrócić szczególną uwagę w poniedziałek następujący po Czarnym Piątku, czyli Cyber Monday. W tym roku wypada on 28 listopada.

Listę wszystkich sklepów, które w tym roku przyłączyły się do akcji wyprzedażowych z okazji Black Friday, można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia.