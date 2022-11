Kantar Polska: 31 proc. badanych pije piwo 2-3 razy w tygodniu. Głównie odbywa się to we własnym domu

Badanie Kantar Polska: Polacy zwyczaj piją 2-3 razy w tygodniu i we własnym domu.

Według raportu „Smart shopper kategorii Piwo 2022”, niemal co trzecia osoba w Polsce pije piwo 2-3 razy w tygodniu. Najczęściej wybieranym rodzajem tego trunku są lagery, a na końcu listy znajdują się piwa mocne. Patrząc na okoliczności spożywania tego napoju, można stwierdzić, że Polacy sięgają po niego przede wszystkim podczas wyjazdów wakacyjnych. Z kolei najczęściej wskazywanym miejscem picia piwa jest własny dom. Natomiast uwzględniając opakowanie, wybór pada głównie na butelkę.

Jak wynika z raportu autorstwa Grupy BLIX i Kantar Polska, 31% respondentów pije piwo 2-3 razy w tygodniu. 25% ankietowanych robi to raz w tygodniu, 17% – 2-3 razy w miesiącu, a 11% – 4-6 razy w tygodniu. Dalej mamy takie odpowiedzi, jak codziennie (8%), raz w miesiącu (5%), co 2-3 miesiące (2%) i co 4-6 miesięcy lub rzadziej (1%). Zdaniem Krzysztofa Domeradzkiego z firmy badawczej Kantar Polska, Polaków śmiało można nazwać piwoszami. Ponad połowa badanych stwierdziła, że pije piwo przynajmniej raz w tygodniu. Jest to typ alkoholu akceptowalny zarówno przez kobiety i mężczyzn. Jednocześnie na rynku mamy coraz szerszy asortyment piw smakowych, kraftowych i bezalkoholowych.

– Polska należy do największych rynków piwnych w Europie, ale od 2019 roku obserwujemy u nas trend spadkowy. Od tego czasu konsumpcja zmalała już o ok. 8 litrów na głowę statystycznego mieszkańca, do poziomu niespełna 93 litrów, co jest wynikiem najniższym od 2010 roku. Wniosek z badania jest zatem oczywisty. Częstotliwość spożycia wśród wielu konsumentów utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie. Ale jednocześnie zmniejsza się ilość wypijanego przez nich piwa – komentuje Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie (ZPPP-BP).

Z raportu wiemy też, jak często ankietowani spożywają poszczególne kategorie piwa. W tym przypadku ankietowani udzielili odpowiedzi na pytanie w skali Likerta 1-5. Na pierwszej pozycji znajdują się lagery (3,2). Dalej są piwa smakowe (2,69), bezalkoholowe (2,54) oraz regionalne (2,37). Natomiast na końcu listy widać piwa mocne (1,56), kraftowe (2,14) i specjalne (2,27).

– Powyższe dane nie są zaskoczeniem. Lagery stanowią ok. 80% wszystkich piw na rynku, choć ich udział systematycznie maleje. Można spodziewać się kontynuacji tego trendu oraz dalszych wzrostów piw 0%, które dla wielu konsumentów stanowią pożądaną alternatywę wobec napojów z alkoholem – stwierdza dyrektor Morzycki.

Jak zaznacza Krzysztof Domeradzki, lagery to najpopularniejsze piwa, głównie dzięki swojej prostocie i klasycznemu smakowi. Bardziej owocowe i orientalne nuty, jakie możemy znaleźć w piwach smakowych, zazwyczaj są wybierane przez kobiety. Według eksperta, ogromna popularność piw bezalkoholowych jest napędzana głównie przez przedstawicieli młodszego pokolenia. Oni spożywają też znacznie mniej alkoholu, zwłaszcza mocnego, w porównaniu ze starszymi osobami.

– Od lat obserwujemy spadek zainteresowania piwami mocnymi. W 2021 roku stanowiły one zaledwie kilka procent całego rynku piwa. Ten wynik jest całkowicie spójny z innymi danymi rynkowymi, które wskazują, że konsumenci w większym stopniu cenią sobie walory smakowe niż zawartość alkoholu. Dlatego na wysokich miejscach znalazły się rosnące od dłuższego czasu segmenty piw smakowych oraz bezalkoholowych – dodaje ekspert ZPPP-BP.

Ankietowani poinformowali również, w jakich okolicznościach spożywają piwo. W tym przypadku udzielili odpowiedzi na pytanie w skali Likerta 1-5. Na czele zestawienia znajduje się wyjazd wakacyjny (3,89). Dalej widzimy, że badani robią to na imprezie lub w trakcie spotkania towarzyskiego (3,79) i w domu, ale z rodziną lub z innymi domownikami (3,72). Następnie są takie wskazania jak samemu w domu (2,62) i na spotkaniach lub eventach służbowych (2,34). Krzysztof Domeradzki podkreśla, że piwo pijemy zazwyczaj w towarzystwie lub w przypadku dużych imprez okolicznościowych. To w dużej mierze uważana przez Polaków metoda na rozładowanie stresu. Według eksperta, niewielkie różnice, jakie widzimy pomiędzy trzema pierwszymi pozycjami, to właśnie dowód na społeczną rolę tego alkoholu w naszym codziennym życiu.

– Piwo jest napojem, który najlepiej smakuje w towarzystwie. Ważne są różnego typu okazje do zbiorowej konsumpcji, np. podczas wszelkiego rodzaju wydarzeń masowych. Najczęściej mają one miejsce latem, kiedy przypada szczyt wyjazdów wakacyjnych i sezonu piwnego, na co oczywisty wpływ ma również pogoda. To pewnie dlatego na dwóch czołowych miejscach znalazły się wyjazdy wakacyjne i wyjścia towarzyskie, gdyż obie te okoliczności najczęściej występują w okresie letnim – analizuje Bartłomiej Morzycki.

Z raportu wiemy też, w jakich miejscach respondenci piją piwo. Tu również poproszono o odpowiedzi z użyciem skali Likerta. Ankietowani wskazują, że robią to u siebie w domu (4,57). Następne miejsca to w domu u rodziny lub przyjaciół (3,65), w restauracji bądź w pubie (2,67) i w plenerze (2,53). Z analizy wynika także, w jakim opakowaniu konsumenci kupują piwo. 90% badanych wybiera je w butelce, a 53% – w puszce. Natomiast 24% Polaków nabywa lane piwo, podawane w barze, restauracji bądź w plenerze.

– Wiele browarów, zwłaszcza tych najmniejszych, nie posiada linii do rozlewu piwa w puszkach. Ponadto, branża piwowarska w Polsce stosuje na szeroką skalę butelki zwrotne wielokrotnego użytku. To może zachęcać konsumentów do wybierania właśnie takiego opakowania, które jest przyjazne środowisku i nie generuje dodatkowych odpadów. Ponadto w sektorze gastronomicznym butelka zdecydowanie dominuje nad puszką i obok beczek typu KEG jest podstawowym opakowaniem, z którego serwowane jest piwo. Niemniej wyniki sondażu są pewnym zaskoczeniem, ponieważ liczba butelek i puszek na rynku jest znacznie bardziej do siebie zbliżona, niż sugerowałyby to odpowiedzi respondentów ¬– podsumowuje dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.