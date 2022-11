Mniejsza liczba pustostanów. Wzrost zainteresowania biurami?

Spada współczynnika pustostanów – pokazuje najnowszy raport REDD. Kolejne miesiące pokażą, czy to jest nowa, stała tendencja, czy jednak tymczasowy wzrost zainteresowania powierzchniami biurowymi. W sumie do wynajęcia pozostaje w Polsce ponad 2,8 mln mkw. powierzchni biurowej w budynkach dostępnych oraz pozostających w budowie, ale już komercjalizowanych.

Według analityków REDD zasoby powierzchni biurowej w całej Polsce wynosiły na początku listopada 14,5 mln mkw. Na najemców w całej Polsce czeka w sumie ponad 2,8 mln mkw. powierzchni biurowej. W budynkach oddanych to 2,3 mln mkw., a w budynkach w budowie 511 tys. mkw. wolnej powierzchni.

Biura wynajmują się coraz szybciej

W październiku odnotowaliśmy spadek wskaźnika REDD Index w przypadku większości rynków. To liczony w dniach wskaźnik średniego czasu, jaki potrzebny jest na wynajęcie powierzchni biurowej. – Przestrzenie krócej czekają na wynajęcie w Warszawie, Trójmieście, Katowicach, Poznaniu oraz Łodzi. To odpowiednio: 384 dni, 415 dni, 417 dni, 294 dni oraz 321 dni. Dłużej na najemców czekają przestrzenie w Krakowie i Wrocławiu – mówi Krzysztof Fuks, head of research w REDD.

Współczynnik pustostanów

Z danych REDD wynika, że w Warszawie tzw. współczynnik pustostanów to 10,6 proc. (we wrześniu 11,6 proc.), we Wrocławiu 16,8 proc. (We wrześniu 17,6 proc.), w Trójmieście 11,7 proc. (we wrześniu 12,1 proc.), w Katowicach 13,9 proc. (we wrześniu 16 proc.), w Poznaniu 11,9 proc (we wrześniu 12 proc.), w Łodzi 15,5 proc. (We wrześniu 15,3 proc.), a w Krakowie 12 proc (we wrześniu 12,6 proc.)

– Na wszystkich analizowanych rynkach odnotowaliśmy spadek współczynnika pustostanów. Kolejne miesiące pokażą, czy to jest nowa, stała tendencja czy jednak tymczasowy wzrost zainteresowania powierzchniami biurowymi – wyjaśnia Krzysztof Foks z REDD.

Czynsze stabilne

Czynsze utrzymują się na stabilnym poziomie. W przypadku wszyskich rynków odnotowana zmiana miesięczna średniej stawki wyjściowej nie zmieniła się o więcej niż 0,05 EUR/mkw./miesiąc. Nieznaczne spadki zostały zaobserwowane w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Katowicach oraz Łodzi, natomiast wzrosty o niewielkie wartości dotyczą Warszawy oraz Poznania.

Raport został opracowany przez Dział Analiz na podstawie zaktualizowanych danych w 95% budynków w Polsce.