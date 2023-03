Na starcie pozyskali leady na 300 mln EUR. Teraz idą po miliard EUR z nowym brandem

Tylko w ciągu roku pozyskali dla swoich klientów prawie 2,5 tysiąca leadów na biurowe powierzchnie liczące 600 tys. mkw. W sumie to potencjalne kontrakty na 300 mln EUR. Teraz chcą więcej. Stworzyli finne, brand który już jest „amazonem dla powierzchni biznesowych”.

Tomasz Ogrodzki, Piotr Smagała i Tomasz Olszewski rewolucjonizują nieruchomości komercyjne, REDD Group (do tej grupy należy finne), jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się startupów w branży nieruchomości komercyjnych.

Po sukcesie serwisu biura.info, postanowili stworzyć jeszcze lepsze miejsce dla swoich klientów. Dzięki rewolucyjnemu podejściu i zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom, finne zmienia biznes nieruchomościowy w maszynę, która ułatwia użytkownikom szybkie i efektywne przeglądanie ofert. Platforma oferuje łatwy dostęp do wielu ofert, co przyspiesza proces wynajmu lub sprzedaży powierzchni nie tylko biurowej, ale też magazynowej, a już niedługo również coworkingowej i lokali usługowych.

„Jesteśmy zdecydowanie na czele rewolucji w nieruchomościach komercyjnych, a nasze osiągnięcia z ubiegłego roku są tego najlepszym dowodem. Nasza platforma to maszyna technologiczna, która przenosi biznes nieruchomościowy na zupełnie nowy poziom” – mówi Tomasz Ogrodzki, CEO REDD Group.

Piotr Smagała, Managing Director & Co-Founder REDD dodaje z kolei: „Nasza misja to zapewnienie naszym klientom najlepszych rozwiązań na rynku nieruchomości komercyjnych, co przyczyni się do wzrostu ich biznesu”.

Dowodem są liczby. Tylko w ciągu 2022 roku w swoich platformach pozyskali dla swoich klientów prawie 2,5 tysiąca leadów na biurowe powierzchnie liczące 600 tys. mkw. W sumie to potencjalne kontrakty na 300 mln EUR. W całym 2023 roku estymują pozyskanie leadów na potencjalny miliard EUR.

finne jest gotowe na kolejne wyzwania i planuje dalszy rozwój. To właśnie dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i rewolucyjnemu podejściu, rynek nieruchomości komercyjnych zmienia swoją twarz.

REDD Group to jeden z 25 najlepszych start-upów PropTech w Europie Centralnej, który może pochwalić się zbudowaniem największej bazy danych o rynku biurowym w Polsce. Obecnie REDD monitoruje ponad 2 100 nieruchomości biurowych w całej Polsce, co przekłada się na ponad 16 mld danych, a z bazy REDD korzystają najwięksi na rynku: Avison Young, CBRE, Deka Immobilien, Globalworth, GTC, EY, Hines, Savills. W sierpniu REDD upublicznił również bazę danych dotyczącą rynku magazynowego.