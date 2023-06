We Wrocławiu przypada 2,14 mkw. biura na mieszkańca

Wrocławski rynek inwestycyjny stale rozwija się, czyniąc z miasta jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc dla inwestorów w Polsce — wynika z danych firmy REDD, największej i najnowocześniejszej bazy danych o rynku nieruchomości w tej części Europy. Niezależnie od sektora, wrocławskie inwestycje budują tkankę miejską, wpływając na rozwój gospodarczy regionu. Rynek biurowy, magazynowy i handlowy dynamicznie się rozwijają, tworząc nowe możliwości biznesowe dla firm działających we Wrocławiu i przyciągając inwestorów zarówno z kraju, jak i zza granicy. Obecnie w mieście powstaje aż 148 tys. mkw. powierzchni biurowych, z czego największe projekty znajdują się na terenie Starego Miasta i Krzyków.

Wrocław — jeden z liderów rynku nieruchomości w Polsce

— Wrocław jest jednym z najbardziej rozwiniętych rynków nieruchomości w Polsce, obejmującym sektory biurowy czy magazynowy. Obecnie w mieście powstaje aż 148 tys. mkw. powierzchni biurowych, z czego największe projekty znajdują się na terenie Starego Miasta i Krzyków. Kompleks Quorum, realizowany przez Cavatinę, wyróżnia się jako największe przedsięwzięcie biurowe — mówi Krzysztof Foks, Head Of Research w REDD Group.

Wrocław intensywnie rozbudowuje również rynek magazynowy, a obecnie w budowie znajduje się około 400 tys. mkw. powierzchni. Dalsze projekty są planowane na najbliższe kwartały i cieszą się dużym zainteresowaniem potencjalnych najemców.

Wysokie nasycenie powierzchniami komercyjnymi

Nasycenie powierzchniami komercyjnymi we Wrocławiu jest stosunkowo wysokie w porównaniu do innych dużych rynków w Polsce. Na koniec maja uśredniony wskaźnik pustostanów w istniejących budynkach biurowych wyniósł 15,26%, przewyższając inne miasta, z wyjątkiem Łodzi. Istniejąca powierzchnia biurowa w stosunku do liczby mieszkańców jest trzecia najwyższa w kraju, wynosząc średnio 2,14 mkw. na mieszkańca.

Wrocław przoduje pod tym względem, ustępując jedynie Warszawie i Katowicom. Wysokie nasycenie powierzchnią biurową świadczy o rosnącym zainteresowaniu inwestorów tym rynkiem.

Topowe inwestycje w poszczególnych sektorach

Wrocław wyróżnia się również topowymi inwestycjami w poszczególnych sektorach, które od dawna są znakiem rozpoznawczym Dolnego Śląska. W sektorze handlowym, Wrocławskie Centrum Handlowe, takie jak Magnolia Park czy Korona, przyciągają zarówno lokalnych mieszkańców, jak i turystów. Przestronne galerie handlowe oferują szeroki wybór sklepów, restauracji i rozrywek, co przyciąga inwestorów z branży detalicznej.

Również sektor hotelarski rozwija się w Wrocławiu. Znajdują się tu zarówno luksusowe hotele o międzynarodowym standardzie, jak i przytulne pensjonaty i hostele. Turystyka i organizacja konferencji przyciągają inwestycje w infrastrukturę hotelową, co stymuluje wzrost gospodarczy miasta.

Różnorodne czynniki przyciągające inwestorów do Wrocławia

— Ważnym czynnikiem przyciągającym inwestorów do Wrocławia jest rozbudowana infrastruktura. Miasto posiada dogodne połączenia komunikacyjne, w tym lotnisko, sieć autostrad i kolei. Wrocław jest również jednym z największych ośrodków akademickich w Polsce, z licznymi uniwersytetami i instytutami badawczymi, co przyciąga firmy z sektora innowacyjnego i technologicznego — zaznacza Krzysztof Foks, Head Of Research w REDD Group.

Wrocławski rynek inwestycyjny oferuje atrakcyjne warunki dla firm i inwestorów. Miasto oferuje różne formy wsparcia, takie jak ulgi podatkowe, dotacje czy udogodnienia dla inwestorów zagranicznych. Dodatkowo, rozwinięta infrastruktura biznesowa, dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej oraz dobre relacje między biznesem a władzami lokalnymi przyciągają inwestycje.

Wrocław kontynuuje dynamiczny rozwój swojego rynku inwestycyjnego, przyciągając inwestorów z różnych sektorów. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze, atrakcyjnym warunkom biznesowym i dużemu potencjałowi rozwojowemu, miasto pozostaje w czołówce polskich miast inwestycyjnych. Dolny Śląsk staje się znakiem rozpoznawczym dla inwestycji w Polsce, a Wrocław odgrywa kluczową rolę w tym procesie.