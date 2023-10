Rynek biurowy w Polsce. Trendy Q3 2023

Dynamika na rynku biur w Polsce nieustannie ewoluuje, pod wpływem zmieniających się potrzeb najemców i deweloperów. Analiza danych z pierwszych trzech kwartałów 2023 roku rzuca światło na te zmiany i ukazuje interesujące trendy w trzecim kwartale 2023 roku.

Aktywność na rynku biur: Warszawa i regiony

W Warszawie aktywność najemców w biurach jest niższa niż rok wcześniej, ale wyższa niż w latach 2020 i 2021 — wskazuje ekspert REDD. Co ciekawe, w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku zanotowano o blisko 20% mniej transakcji wynajmu powierzchni biurowych niż w roku poprzednim. Niemniej jednak ogólny wolumen transakcji wynajmu jest wyższy niż w latach 2020 i 2021.

— Podobne trendy obserwuje się na rynkach regionalnych. Suma wolumenu transakcji wynajmu na sześciu głównych rynkach poza Warszawą w pierwszych 3 kwartałach 2023 roku była niższa niż w analogicznym okresie w 2022 roku (o blisko 22%), jednak wciąż utrzymuje się na wyższym poziomie niż w latach 2020 i 2021. Ten trend może być wynikiem zmieniających się potrzeb najemców, którzy dostosowują biura do nowych wymagań i trendów, ale jest jeszcze za wcześnie, żeby określić to jednoznacznie — mówi Krzysztof Foks, Head Of Research, REDD.

Preferencje i czas wynajmu biur

W trzecim kwartale 2023 roku biura były dostępne w ofertach przez średnio 386 dni, co stanowi drugi najniższy wynik od początku 2022 roku. Obecnie obserwujemy tendencję spadkową, ale warto zauważyć, że w poprzednich okresach wskaźnik ten doświadczał pewnych wahaniach.

— Analizując REDD Index pod kątem różnych wielkości biur, widzimy, że biura o powierzchni do 500 m² wynajmują się najszybciej. Wartość ta spada od 346 dni w trzecim kwartale 2023 roku do 390 dni w pierwszym kwartale 2023 roku. W przypadku biur o powierzchni od 500 m² do 1000 m² i powyżej 1000 m² czas wynajmu jest bardziej zróżnicowany, a w trzecim kwartale biura z grupy 500-1000 m² były dostępne najdłużej — zaznacza Foks.

Stawki najmu biur w Warszawie i regionach

W stolicy już za kilka euro miesięcznie można wynająć biura, ale nowoczesne przestrzenie kosztują znacznie więcej. — Najwyższe ceny sięgają ponad 30 EUR/m², podczas gdy średnia cena wynajmu w Warszawie wynosi niemal 15 EUR/m². W miastach regionalnych oferty wynajmu są zazwyczaj tańsze, oscylując od kilku do kilkunastu EUR/m², z średnią ceną wynajmu wynoszącą 12,19 EUR/m². Interesującym trendem jest to, że minimalne stawki wynajmu biur od początku 2022 roku rosną stopniowo. W Warszawie wzrosły z 14,11 EUR/m² do 14,9 EUR/m², a w miastach regionalnych z 11,86 EUR/m² do 12,19 EUR/m². Wzrost cen obserwuje się na przestrzeni ostatnich kwartałów — wylicza ekspert REDD.

Nowe projekty biurowe w Polsce

Po rekordowej liczbie projektów biurowych na początku dekady, obecnie obserwuje się spadek liczby projektów w realizacji. W Warszawie jest w budowie 220 000 m² powierzchni biurowych, a na rynkach regionalnych blisko 450 000 m². Realizowane projekty to m.in. The Bridge i Vibe Ghelamco w Warszawie, Quorum Cavatina we Wrocławiu, Andersia Silver w Poznaniu i kompleks The Park w Krakowie (White Star). Ostatnio ruszyły nowe inwestycje, takie jak The Form na warszawskiej Woli, Towarowa 22 w Warszawie prowadzone przez Echo Investment czy Grundmann Office Park w Katowicach.