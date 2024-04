Zielone światło dla przebudowy ul. Suwak!

To obiecujące wieści dla użytkowników biur i mieszkańców biznesowej części Służewca! Wkrótce ruszy ważna inwestycja drogowa, która połączy ul. Suwak z ul. Cybernetyki. Modernizacja ta znacząco zoptymalizuje płynność ruchu kołowego i pieszego oraz zwiększy komfort dojazdów do domu i pracy tysięcy osób. Porozumienie inwestorów prywatnych finansujących inwestycję – spółki Adgar Poland, Syrena Real Estate wspólnie z PineBridge Benson Elliot, AFI Europe oraz Miasta st. Warszawy, przekazującego grunty pod przebudowę, zostało osiągnięte. Koszt inwestycji wyniesie 15 mln złotych, a pierwsze prace rozpoczną się jeszcze w kwietniu 2024!

Po jednym pasie w każdą stronę, chodnik i ścieżka rowerowa oraz nowe miejsca parkingowe – tak wyglądać będzie finalna, ponad 600-metrowa inwestycja drogowa, łącząca ul. Suwak i ul. Cybernetyki na warszawskim Służewcu. Dodatkowo, przy samej stacji SKM Służewiec powstaną dwa przystanki autobusowe. Według dostępnych analiz, przedłużenie ul. Suwak znacząco zmniejszy natężenie ruchu samochodów

w obrębie ulic Postępu, Marynarskiej, Domaniewskiej i Konstruktorskiej, co przełoży się na codzienny komfort dojazdu mieszkańców i pracowników tutejszych, licznych biurowców.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, stroną finansującą przebudowę, której koszty oszacowano na 15 mln złotych, będzie spółka Adgar Poland, a także Syrena Real Estate z PineBridge Benson Elliot oraz AFI Europe. Miasto st. Warszawa już przekazało część gruntów pod planowaną inwestycję, zachowując ją we władaniu po zakończeniu prac inwestycyjnych oraz oddaniu drogi do dyspozycji tysięcy jej przyszłych użytkowników.

„Inwestorów oraz Miasto Warszawa jednoczy w tym projekcie wspólny cel – konsekwentne zwiększanie atrakcyjności tej części Mokotowa oraz tworzenie przestrzeni do harmonijnego rozwoju urbanistyki łączącej mieszkalną tkankę miejską z funkcjami biznesowymi. Cieszymy się bardzo, że wieloletnie wysiłki o uruchomienie tej inwestycji doprowadziły do porozumienia i wkrótce będziemy mogli przystąpić do prac z korzyścią dla wszystkich, przyszłych beneficjentów przedłużenia ul. Suwak” – mówi Robert Włoszek, Dyrektor Operacyjny w Adgar Poland.

Zgodnie z obecnymi założeniami inwestycyjnymi, zakończenie prac planowane jest na przełomie 2024 i 2025 roku.

