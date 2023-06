Jerzy Rozłucki nowym członkiem Rady Nadzorczej MCI Capital

Jerzy Rozłucki, finansista z ponad 20-letnim doświadczeniem, dołączył do Rady Nadzorczej MCI Capital ASI SA.

Jest on ekspertem w zakresie finansowania dłużnego, inwestycji kapitałowych i restrukturyzacji finansowej. Odpowiedzialny za utworzenie w 2011 roku zespołu Private Debt /Direct Lending w Grupie PZU. Zarządzał ekspozycjami Grupy PZU o łącznej wartości ok. 7 mld PLN w dług korporacyjny oraz inwestycjami w globalne fundusze private debt/venture capital /fund of funds jako limited partner.

– Bardzo cieszę się, że będę miał możliwość współpracować z Jerzym Rozłuckim, którego kluczowe kompetencje to m.in. inwestycje dłużne i kapitałowe oraz znakomite relacje z prywatnymi i publicznymi uczestnikami rynków finansowych, w tym z podmiotami finansującymi i inwestującymi na rynku private equity – mówi Tomasz Czechowicz, partner zarządzający i główny akcjonariusz MCI.

W swojej karierze Jerzy Rozłucki pracował także w banku Pekao SA jako menedżer ds. transakcji w Departamencie Finansowania Strukturalnego, zajmując się m.in. finansowaniami konsorcjalnymi oraz restrukturyzacją finansową. Wcześniej był dyrektorem inwestycyjnym w Supernova Capital. Karierę zawodową rozpoczynał jako analityk w zespole inwestycji kapitałowych BRE Banku (obecnie mBank).

Jerzy Rozłucki jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst w 2006 r.