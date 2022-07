Jest porozumienie w sprawie budowy elektrowni składającej się z 10 małych reaktorów jądrowych

W czwartek, 28 lipca, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (LSSE) i DB Energy podpisały list intencyjny z Last Energy Polska, dotyczący budowy elektrowni składającej się z 10 małych reaktorów jądrowych (SMR) o łącznej mocy elektrycznej 200 MW, a także odbioru energii przez okres min. 24 lat przez LSSE oraz najemców strefy. Rozwiązanie to pozwoli zapewnić bezpieczne, stabilne i bezemisyjne źródło energii dla inwestycji zlokalizowanych na terenie Legnickiej Strefy.

Czwartkowe porozumienie to kontynuacja działań rozpoczętych na początku czerwca 2022 r. Wtedy te same spółki podpisały protokół uzgodnień w zakresie rozwoju SMR (ang. Small Modular Reactors) na rzecz zakładów przemysłowych. Technologia SMR to nowość w polskiej energetyce. Jednak jak przewidują eksperci, w najbliższych latach ze względu na wysokie ceny energii, ograniczoną dostępność mocy w sieci elektrycznej oraz dostępność paliw kopalnych, nastąpi wzmożony rozwój i zainteresowanie firm reaktorami jądrowymi.

– O globalnych problemach z brakiem energii jest głośno. Potencjalni inwestorzy mają coraz częściej utrudnienia z dostępnością energii i gazu w ilościach, których potrzebują. Nowe rozwiązanie może pozwolić na bezpieczne, stabilne i bezemisyjne źródło energii dla fabryk zlokalizowanych na terenie Strefy. Robimy kolejny krok nie tylko w stronę zielonej energii, ale też wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego – mówi Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Last Energy jest amerykańskim inwestorem, deweloperem oraz operatorem małych modułowych elektrowni jądrowych. W pełni skalowalna konstrukcja opracowana przez Last Energy zapewnia bezemisyjną i konkurencyjną cenowo energię, co umożliwia przyspieszenie procesu dekarbonizacji gospodarki.

– Polska jest jednym z pierwszych państw, w których Last Energy planuje wdrożyć opracowaną technologię SMR. Cieszymy się, że Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wyraziła swoje zainteresowanie naszą technologią, a także chęć podpisania długoterminowego kontraktu na odbiór wyprodukowanej energii. Przed nami proces identyfikacji potencjalnych lokalizacji, a następnie potwierdzenie założeń projektowych. Rozwijana współpraca ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego dla polskiego przemysłu i społeczeństwa – mówi Damian Jamroz, prezes Last Energy Polska.

Połączenie usług wrocławskiej spółki DB Energy (wiodącej firmy z branży poprawy efektywności energetycznej) z produktem Last Energy (amerykańskim dostawcą technologii), pozwoli dostarczyć klientom kompleksową usługę, dzięki czemu będą mieli szansę na osiągnięcie realnej zeroemisyjności. Oferta Last Energy w zakresie SMR obejmuje cały proces inwestycyjny – od koncepcji projektowej, przez projekt, uzgodnienia, finansowanie, realizację, serwis, utrzymanie i produkcję energii dla klienta, aż po utylizację instalacji i paliwa, natomiast DB Energy zapewni integrację infrastruktury elektrowni i klientów końcowych.

– DB Energy zawarło trójstronne porozumienie z Last Energy oraz Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, dotyczące uczestnictwa w procesie budowy oraz integracji na terenie Strefy 10 małych reaktorów jądrowych o łącznej mocy elektrycznej 200 MW. Nasza inwestycja zapewni przedsiębiorcom ze Strefy zeroemisyjne i stabilne źródło energii. Małe elektrownie jądrowe, w szczególności te produkowane przez naszego partnera Last Energy, to przyszłość dużych przedsiębiorstw w ich drodze do zeroemisyjności – zapewnia Dominik Brach, wiceprezes DB Energy.

Spółki podjęły decyzję o porozumieniu po to, aby zielona energia była dostępna dosłownie na wyciagnięcie ręki. Priorytetem jest zapewnienie dostępu do czystej i konkurencyjnej cenowo energii elektrycznej, ciepła lub chłodu poprzez wdrożenie technologii jądrowej SMR.

– Dzisiejsze spotkanie jest kontynuacją rozpoczętej współpracy pomiędzy Last Energy, DB Energy i Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Po weryfikacji korzyści finansowych i ekonomicznych z wdrożenia nowej technologii SMR na terenie Strefy, przeszliśmy do rozmów na temat finansowania i budowy elektrowni składającej się z 10 małych reaktorów jądrowych. Jako jedni z pierwszych na świecie mamy szansę zastosować taką technologię u siebie. Widzimy ogromną szansę i szereg korzyści płynących z wdrożenia inwestycji, w tym m. in. osiągnięcie realnej zeroemisyjności, zwiększenie atrakcyjności oferowanych terenów inwestycyjnych czy zbudowanie przewagi konkurencyjnej Strefy i działających tu inwestorów – dodaje Ryszard Wawryniewicz, wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.