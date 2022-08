JR HOLDING inwestuje w GREEN LANES

GREEN LANES (dawniej: EAST HEMP), spółka koncentrująca się na rozwoju projektów i technologii w branży przetwórstwa konopi włóknistych, podpisała z JR HOLDING umowę inwestycyjną przewidującą finansowanie spółki w wysokości do 2 mln zł w zamian za 9,9% kapitału.

Spółki zależne GREEN LANES prowadzą aktualnie działalność w celu rozwoju technologii pozyskiwania białka z konopi, o czystości 70-90% oraz opracowania technologii rozpuszczalności białka konopi w wodzie, co umożliwi jego szerszą aplikację w przemyśle spożywczym; rozwoju technologii wytwarzania substytutów mięsa na bazie ziarna konopi oraz opracowania technologii produkcji zamiennika drewna (deski konopnej) i innych materiałów drewnopodobnych o podobnych lub lepszych właściwościach fizyko-mechanicznych oraz podwyższonej odporności na wilgoć i rozwój mikroorganizmów, w tym pleśni.

Umowa z JRH jest ważnym kamieniem milowym w rozwoju GREEN LANES. JRH jest znanym inwestorem w obszarze technologii wspierających zieloną transformację, tym samym doskonale wpisuje się jako inwestor w profil naszej działalności. Realizacja inwestycji, jest dla nas walidacją obranej przez GREEN LANES strategii, polegającej na koncentracji naszej działalności w obszarze przetwórstwa konopi włóknistych i na wykorzystaniu ich proekologicznego potencjału – powiedział Piotr Pietras, Prezes GREEN LANES Sp. z o.o.

GREEN LANES to podmiot o charakterze „venture building” – identyfikuje szanse rynkowe w dynamicznie rozwijającej się branży konopnej (a także innych roślin jednorocznych), tworzy spółki dedykowane zidentyfikowanym szansom biznesowym i rozwija je, korzystając z doświadczenia zespołu zarządzającego i ekspertów. Kluczowym parametrem służącym selekcji projektów o wyjątkowym potencjale jest ich pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Konopie, ze względu na swoje proekologiczne właściwości, mają potencjał do odegrania kluczowej roli w gospodarce opartej na tzw. „zielonej ekonomii”.

Obecnie spółka prowadzi trzy projekty, które realizowane są niezależnie w specjalnie w tym celu powołanych spółkach. Na przetwórstwie łodygi konopi koncentruje się The True Green, która opracowała technologię produkcji drewna twardego na bazie konopi. Projekt zajął pierwsze miejsce w kategorii “Environment” w konkursie „Start-up Challenge” organizowanym przez European Tech and Start-up Days podczas XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Przetwórstwem ziarna zajmuje się East Hemp Proteins, która opracowuje technologię ekstrakcji białka konopnego z pozostałości poprodukcyjnych (makuchów konopnych) po tłoczeniu oleju z konopi oraz Green Lanes Foods, w której rozwijane są alternatywy mięsa na bazie teksturyzowanego białka konopi. Spółka w drugim kwartale 2022 roku z powodzeniem wprowadziła na rynek produktów gastronomicznych produkty pod marką HEMPEAT, będące zamiennikami mięsa na bazie konopi. Produkt został bardzo entuzjastycznie przyjęty przez odbiorców, a Spółka już przygotowuje się do realizacji kolejnej rundy inwestycyjnej, celem przyspieszenia rozwoju i skalowania sprzedaży

Konopie, które kiedyś były jedną z podstawowych upraw, zostały w XX w. w dużej mierze wyparte przez tworzywa sztuczne i nieco zapomniane, teraz przeżywają jednak swój renesans. Wszechstronne wykorzystanie produktów bazujących na tym naturalnym, odnawialnym surowcu w branżach takich jak zdrowie, suplementy diety, kosmetyki, branży spożywczej czy technicznej i wielu innych daje szerokie pole do innowacji, a tym samym stwarza szanse biznesowe. Jako firma inwestycyjna chcemy kreując wartość dla naszych akcjonariuszy również wpływać na rozwój technologii korzystnych dla środowiska, a do takich z pewnością należą te oparte na konopiach. Chcemy być w awangardzie pozytywnych przemian w kierunku bardziej ekologicznej gospodarki – dodał January Ciszewski, główny akcjonariusz i Prezes JR HOLDING ASI S.A.