SoftBlue notuje 46 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży w II kwartale br.

Notowana na NewConnect spółka SoftBlue, w II kwartale 2022 r. wypracowała prawie 5,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, co daje 46 proc. wzrost rdr. W całym pierwszym półroczu spółka osiągnęła ponad 11,8 mln zł przychodów ze sprzedaży (+85 proc. rdr) oraz zysk netto w wysokości 204 tys. zł (+34 proc. rdr).

– W II kwartale br. skupiliśmy się na rozwoju trzech kluczowych segmentów naszej działalności, do których należą Software oraz Hardware, rozwiązania IoT oraz telekomunikacja. Wypracowane wyniki potwierdzają, że nasz biznes przynosi oczekiwane efekty. W raportowanym okresie podpisaliśmy także umowy z nowymi klientami z Polski jak i zza granicy. Głównie koncentrujemy się na tych drugich, z uwagi na wysoką marżowość. – powiedział Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue SA.

Osiągnięte w okresie kwiecień-czerwiec wyniki finansowe to efekt realizowanych projektów informatycznych. SoftBlue podpisało w tym czasie kilka nowych umów dotyczących rozwiązań IT. Spółka skupiła się również na rozwoju działalności badawczo-rozwojowej oraz telekomunikacyjnej. W II kwartale przychody netto ze sprzedaży wyniosły niespełna 5,3 mln zł, w analogicznym okresie poprzedniego roku było to 3,6 mln zł. Zysk netto wzrósł rdr z 14 tys. zł na 57 tys. zł.

– Osiągnięte wyniki finansowe zawdzięczamy głównie zleceniom z sektora IT. Skupiamy się na tym, aby nasz portfel zamówień był zdywersyfikowany pod względem geograficznym, co ma pomóc nam uchronić biznes przed niekorzystnymi zjawiskami na rynku. Jeśli chodzi o nasze flagowe rozwiązanie z zakresu Eco Solutions, czyli AirDrona, w dalszym ciągu pracujemy nad jego rozwojem, aby zyskał jak największą rozpoznawalność na rynkach zagranicznych. Dywersyfikacja jest dla naszego biznesu niezwykle istotna – dodał Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue SA.

Spółka aktywnie uczestniczy w budowaniu wartości projektów technologicznych. Obecnie SoftBlue buduje własne Centrum B+R, które zostanie oddane o użytku w 2023 r.