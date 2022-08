Columbus wybuduje największy prywatny magazyn energii w Polsce

Columbus kupił spółkę posiadającą warunki przyłączeniowe o mocy 133 MW, które pozwolą na budowę przemysłowego magazynu energii o pojemności 532 MWh. Urządzenie zostanie wybudowane w południowej Polsce.

17 sierpnia br. Columbus nabył 100 proc. udziałów w spółce, która w drugiej połowie lipca br. uzyskała warunki przyłączeniowe na budowę wielkoskalowego magazynu energii o pojemności 532 MWh. Tego typu magazyn jest w stanie zasilić przez całą dobę nawet 150 000 domów.

– Jesteśmy na drodze do realizacji naszego pierwszego wielkoskalowego magazynu energii – mówi Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy S.A. – Co więcej, będzie to pierwsza tak duża prywatna inwestycja w naszym kraju, a w przyszłości planujemy kolejne.

Przemysłowe magazyny energii to kluczowy element w budowie nowoczesnego i niezawodnego systemu energetycznego opartego o źródła OZE. To technologia niezbędna w stabilizowaniu sieci i zwiększaniu efektywności fotowoltaiki oraz innych odnawialnych źródeł energii. Liczę, że ten rynek będzie szybko się rozwijał.

Wartość inwestycji jest szacowana na ok. 1 mld zł i będzie finansowana ze środków zewnętrznych. Realizacja przedsięwzięcia jest planowana na lata 2024-26.