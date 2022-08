Ailleron będzie promować rozwiązanie do zarządzania spotkaniami i zasobami od TIMIFY

Ailleron, polski software house i dostawca rozwiązań IT dla branży finansowej, wraz z TIMIFY, wyspecjalizowanym producentem oprogramowania do planowania spotkań z siedzibą w Monachium, połączyły siły, aby zaoferować rozwiązanie mające idealnie odpowiadać aktualnym potrzebom banków i innych dostawców usług finansowych.

Zapotrzebowanie na możliwość rezerwacji spotkań online rośnie we wszystkich kluczowych gałęziach gospodarki. Regulowany rynek instytucji finansowych nie stanowi wyjątku, a dodatkowo oczekuje oprogramowania zgodnego z prawem, bezpiecznego na wszystkich poziomach i wspierającego doświadczenia klientów w złożonych strukturach organizacyjnych. Dlatego klienci instytucjonalni, w szczególności banki, są bardzo zainteresowani konfigurowalnymi rozwiązaniami IT klasy enterprise, które łatwo dopasować do istniejących strategii omnikanałowych.

„Współpraca z TIMIFY pozwala nam dostarczyć najlepszą w swojej klasie usługę rezerwacji spotkań dla całej branży finansowej. Wspieramy naszych klientów za pomocą zautomatyzowanych procesów planowania spotkań i zoptymalizowanego zarządzania zasobami, które poprawiają obsługę klienta. Dotyczy to zarówno kanałów online, jak i offline, dla klientów detalicznych, jak i biznesowych. Co więcej, kompetencje Ailleron w zakresie oprogramowania omnichannel i doświadczenie w obszarze integracji – zarówno w infrastrukturze tradycyjnej, jak i chmurowej – pozwalają nam stworzyć wysokiej jakości rozwiązanie dla każdej instytucji finansowej, przy najbardziej optymalnych parametrach kosztowych.”– zapewnia Maciej Kasprzak, General Manager w Ailleron.

Ailleron jest uznawany za prekursora w branży technologicznej i niezawodnego dostawcę przyszłościowych rozwiązań i usług IT dla banków. Rozwiązania TIMIFY z kolei już teraz pomagają dużym europejskim firmom w zarządzaniu zasobami i ustalaniu terminów spotkań, obsługując ponad 3 miliony rezerwacji miesięcznie.

„Jesteśmy podekscytowani współpracą z Ailleron jako partnerem technologicznym w sektorze finansowym. Razem jesteśmy w stanie pomóc instytucjom finansowym zapewnić bardziej spersonalizowane doświadczenia, zmaksymalizować produktywność i zwiększyć zaangażowanie klientów w wielu kanałach, w jakich się z nimi komunikujemy.” – ocenia Andreas Knürr, współzałożyciel i CEO TIMIFY.

Ailleron będzie promować rozwiązanie do planowania oraz zarządzania spotkaniami i zasobami, oparte na silniku TIMIFY, pod marką Ailleron Appointment Manager. Polski software–house oferuje również usługi integracji IT dla klientów z branży finansowej. Typowy scenariusz wdrożenia oprogramowania dla banku obejmuje back office – zarówno dla centrali, jak i oddziałów – oraz widget dla klientów końcowych, umożliwiający wygodne rezerwacje zarówno online, jak i w oddziałach.