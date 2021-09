Już 28 września na PGE Narodowym Jedyny w Polsce Company Management Congress

Już 28 września w DoubleTree by Hilton Warsaw odbędzie się kongres dla tych, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje w zarządzaniu biznesem. Company Management Congress to wydarzenie, które rozszerza branżowe perspektywy i pokazuje dostępne drogi rozwoju. To głos w biznesie, którego potrzebuje każdy przedsiębiorca.

Wśród prelegentów między innymi Krzysztof Sarnecki oraz Jacek Santorski.

Dla kogo jest Company Management Congress?

– właściciele firm

– kadra zarządzająca

– inwestorzy

– przedsiębiorcy

– managerowie średniego i wyższego szczebla

– osoby odpowiedzialne za planowanie przyszłości biznesu

– doradcy inwestycyjni

– liderzy poszczególnych branż

– jak również przedsiębiorcy samozatrudnieni

Podczas wydarzenia zostaną poruszone zagadnienia z obszaru: przywództwa, motywacji, sprzedaży, HR, jak również personal brandingu.

Pełny program dostępny na stronie: https://companymanagement.pl/#program

Co zyskasz biorąc udział w Company Management Congress:

kompendium merytorycznej wiedzy na temat zarządzania każdym aspektem firmy

tajniki budowania przewagi nad konkurencją na rynku

informacje zakresu prawa, marketingu, HR, outsourcingu, budowania strategii i pozycji lidera

sposoby na pobudzenie efektywności zespołu i zwiększenie sprzedaży

Company Management Congress to seria inspirujących prelekcji, traktujących o wszystkich obszarach zarządzania biznesem. Podczas wydarzenia uczestnicy spotkają największych ekspertów w branży, którzy przeprowadzą ich przez case study i merytorycznie pokażą jak usprawnić działanie przedsiębiorstwa.

Nie czekaj i kup bilet już dziś w niższej cenie: https://companymanagement.pl/#tickets

Prelekcję wygłoszą:

Jacek Santorski – „Przywództwo jutra. Czego na czasy „New Normal” nauczyliśmy się w czasie „covidowego” kryzysu?”

Krzysztof Sarnecki – ,,Świat wysokiej konkurencyjności zbliża się do Europy dużymi krokami, a szczególnie do Polski"

Wojciech Herra – ,,Lider, zmiana, efektywność – przewodnik dla liderów wspierających zespoły w sytuacji zmiany".

Bogdan Sosnowski – ,,Rozwój kompetencji miękkich w zespole sprzedaży"

Klaudia Krabes-Czarnacka – ,,Strategia sprzedaży jako kluczowy, najważniejszy element każdego procesu sprzedażowego"

Adam Bernacki – ,,Nowy świat sprzedaży – zagrożenie czy szansa na sukces?"

Tomasz Miłosz – ,,Transformacja i zmiany, czyli ewolucja rynku i sposoby pracy"

Krzysztof Brola – ,,Prawo wsparciem dla każdego przedsiębiorcy. Wiedza kluczowa dla biznesu"

– ,,Prawo wsparciem dla każdego przedsiębiorcy. Wiedza kluczowa dla biznesu” Łukasz Dojka – ,,Stań się najbardziej widoczny w branży! Oprzyj markę osobistą o charakter, zaufanie i zadowolonych klientów”

Company Management Congress: 28 września 2021, Warszawa, DoubleTree by Hilton