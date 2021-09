Gotowi na jutro – relacja z Kongresu Firm Rodzinnych

Dwadzieścia wystąpień, dwa dni spotkań, wymiana doświadczeń i konsultacje z ekspertami – tak przebiegł tegoroczny Kongres Firm Rodzinnych we Wrocławiu. Dyskutowano o trendach biznesowych i przygotowaniu do wyzwań, z jakimi zmierzą się przedsiębiorcy w najbliższych latach.

Kongres Firm Rodzinnych odbył się we Wrocławiu już czwarty rok z rzędu. To uroczyste spotkanie przedsiębiorców rodzinnych stanowi okazję do wymiany doświadczeń, inspiracji oraz dyskusji o bieżących i przyszłych wyzwaniach. Jego celem jest pomoc przedsiębiorcom rodzinnym w prowadzeniu firm, które przetrwają pokolenia oraz promocja polskiej przedsiębiorczości rodzinnej.

W dniach 2-3 września w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu, gdzie tym razem zorganizowany został kongres, odbyło się dwadzieścia wystąpień w tym paneli dyskusyjnych, prelekcji i warsztatów. Każda edycja koncentruje się wokół innej tematyki, myśl przewodnia tegorocznej brzmiała „Gotowi na jutro” i odnosiła się do trendów biznesowych w obszarze m.in. energetyki, cyfryzacji i różnych aspektów związanych z zarządzaniem.

– Kongres Firm Rodzinnych we Wrocławiu był pierwszym tego typu spotkaniem po „przerwie covidowej”. Rzeczywistość pandemiczna sprawiła, że nie wszyscy nasi uczestnicy byli na miejscu, część wybrała transmisję online. Tym razem zaproponowaliśmy nie tylko panele dyskusyjne ekspertów dotyczące głównych problemów firm rodzinnych, ale też scenki aktorskie ilustrujące dylematy sukcesyjne. Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem, bo oddawały zachowania członków rodzin biznesowych w bardzo przekonujący sposób. Novum była także tematyka zielonej energii i osiągnięcia firm rodzinnych na tym polu. Po raz pierwszy też wręczaliśmy nagrody w konkursie Promotor Przedsiębiorczości Rodzinnej. Nagrodziliśmy firmy i osoby, które wniosły największy wkład w promocję firm rodzinnych w Polsce oraz w sposób najciekawszy prezentują rodzinny charakter swoich firm – podsumowuje dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB, dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego i organizator Kongresu Firm Rodzinnych.

W pierwszej edycji konkursu o nagrodę Promotor Przedsiębiorczości Rodzinnej uhonorowani zostali:

Jacek Andrzej Blikle, przedsiębiorca, twórca i pierwszy prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firmy Rodzinne, doradca wielu przedsiębiorców rodzinnych – za niestrudzoną pracę na rzecz rozwoju, poprawy zarządzania i integracji firm rodzinnych w Polsce, a także promowanie dobrego wizerunku przedsiębiorstw rodzinnych w społeczeństwie,

firma Z Chaty Łaniaków, producent zdrowej żywności, m.in. soków, syropów i innych przetworów owocowych, pochodzący z Wierzchowic w Dolinie Baryczy na Dolnym Śląsku – za odważne, niestrudzone i oryginalne podkreślanie dumy z rodzinnego charakteru przedsiębiorstwa.

Nagrodę – statuetki ze szkła artystycznego, osobiście odebrali Andrzej Łaniak wraz z córką Elżbietą Łaniak oraz w imieniu prof. Andrzeja Blikle Katarzyna Gierczak-Grupińska, założycielka i prezes Fundacji Firmy Rodzinne, członek założyciel Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Nad wyłonieniem zwycięzców czuwała Kapituła Konkursu składająca się z dwunastu członków, osób związanych z największymi organizacjami biznesowymi w Polsce oraz badaczy firm rodzinnych.

Kongres Firm Rodzinnych jest wydarzeniem młodym, wciąż rozwijającym swoją formułę. Każda edycja przynosi nowości programowe i organizacyjne, czego przykładem jest wprowadzenie transmisji z wydarzenia, aplikacji eventowej dla uczestników oraz cyklu towarzyszących webinarów. Nowości te zmierzają do poruszania tematyki i zagadnień ważnych z perspektywy firm rodzinnych przez cały rok w przestrzeni pomiędzy kolejnymi edycjami wydarzenia.

– Podczas Kongresu przedsiębiorcy czerpią inspiracje od innych. To jest największą wartością tego wydarzenia. Można zobaczyć sprawdzone rozwiązania, dopytać o szczegóły. Z drugiej strony bardzo się cieszę, że podczas Kongresu uczestnicy chcą dzielić się swoim doświadczeniem. Bardzo dziękuję Panom Albertowi Gryszczukowi i Andrzejowi Jeżewskiemu za prezentacje swoich firm – mówi Dominika Cebrat Dyrektor Biura Wsparcia Biznesu w Regionalnym Oddział Detalicznym PKO Banku Polskiego we Wrocławiu, która poprowadziła podczas Kongresu panel dyskusyjny poświęcony trendom biznesowym.

Kongres Firm Rodzinnych stanowi wspólną inicjatywą środowiska biznesowego, samorządowego i akademickiego, odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego. Głównym Organizatorem jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Głównym Partnerem Merytorycznym czwartej edycji była firma Grant Thornton a Sponsorem Strategicznym PKO Bank Polski.

Program wydarzenia, fotorelacja i linki do transmisji dostępne są na stronie www: kfr.com.pl.