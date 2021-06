Już od 4 czerwca rusza możliwość rejestrowania pojazdów w salonie dealerskim

Z dniem 4 czerwca 2021 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która m.in. pozwoli na przeprowadzenie rejestracji pojazdów przez salony dealerskie. Wprowadzana nowelizacja jest dziełem wieloletnich starań Związku Dealerów Samochodów, dążących do usprawnienia procesu rejestracji nowych samochodów. Zmiana polega na wprowadzeniu możliwości rejestracji online pojazdu zakupionego w salonie dealerskim. Dzięki internetowemu formularzowi upoważniony pracownik salonu, będzie mógł zarejestrować pojazd w imieniu nabywcy. Będzie to stanowić niezwykłe ułatwienie zarówno dla klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców oraz firm leasingowych.

Nowelizacja została przyjęta 14 sierpnia 2020 roku w ramach ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1517) w celu ułatwienia rejestracji pojazdów ich nabywcom, ale także w celu odciążenia organów administracyjnych zajmujących się ich rejestracją.

„Stworzenie prawnych możliwości rejestracji samochodów za pośrednictwem salonów dealerskich jest wynikiem wieloletnich starań Związku by maksymalnie ograniczyć biurokrację w tym procesie. Pandemia COVID-19 paradoksalnie pomogła w zrealizowaniu zmian prawa, które czekały w ministerialnych szufladach dobre 10 lat. I teraz stacje dealerskie mogą się stać w pewnym sensie centrami rejestracji pojazdów bo będą to mogły robić online nie tylko dla klientów indywidualnych, ale także dla firm leasingowych. Ograniczenie liczby kolejnych etapów w mozolnym procesie rejestracji pozwoli przejść na nowy poziom współpracy i relacji pomiędzy salonami dealerskimi a firmami leasingowymi.” – mówi Marek Konieczny, Prezes Związku Dealerów Samochodów.

„Możliwością wykonania rejestracji w imieniu kupującego zostały objęte tylko salony sprzedaży pojazdów. Zgodnie z ustawą takimi salonami są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące sprzedaż pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów, ale tylko prowadzące sprzedaż w lokalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz autoryzowane przez producenta pojazdów. Także dealerstwa prowadzone bezpośrednio przez producentów lub importerów pojazdów będą mogły dokonać rejestracji nowych pojazdów.” – tłumaczy Paweł Tuzinek, radca prawny Związku Dealerów Samochodów.

Nabywca nowego pojazdu będzie mógł zatem upoważnić salon lub uprawnionego przedstawiciela salonu do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu oraz do odbioru ze starostwa decyzji o czasowej rejestracji pojazdu wraz z „miękkim dowodem” i zalegalizowanymi tablicami rejestracyjnymi. Co istotne salon lub jego uprawniony przedstawiciel będzie mógł zarejestrować wyłącznie samochód nowy, nabyty w tym konkretnym salonie. Sam wniosek o rejestrację salon bądź jego przedstawiciel będzie składał przy pomocy internetowego formularza, który zostanie udostępniony w usłudze Gov.pl. W omawianym wniosku znajdą się przede wszystkim informacje dotyczące nabywcy, rejestrowanego samochodu oraz formy odbioru gotowych dokumentów.