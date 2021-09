Już ponad 100 milionów użytkowników HarmonyOS 2, autorskiego systemu operacyjnego Huawei

HarmonyOS 2, autorski system operacyjny Huawei, został pobrany przez ponad 100 milionów użytkowników w ciągu zaledwie trzech miesięcy od jego czerwcowej premiery. HarmonyOS to multiplatformowe oprogramowanie, które zapewnia inteligentne połączenie i współpracę różnych urządzeń, takich jak smartfony, tablety, urządzenia wearable, telewizory, a także szeroko pojęte urządzenia smart home.

HarmonyOS 2 to autorski system operacyjny Huawei, który jest już dostępny dla prawie 100 urządzeń marki działających na chińskim rynku, m.in. smartfonów serii Mate 40, Mate 30, P40, Mate X2, nova 8 oraz tabletu MatePad Pro. W Polsce, własny system operacyjny Huawei zasila najnowszy tablet MatePad 11 oraz smartwatche z serii Watch 3. HarmonyOS 2 łączy urządzenia w jedno super-urządzenie (Super Device), integrujące sprzęty i zasoby tych sprzętów. Może działać na urządzeniach, które mają nie więcej niż 128 KB RAM – to pozwala systemowi zaistnieć na wielu sprzętach z różnych kategorii produktowych, co wyróżnia go na rynku.

Huawei zaprezentował HarmonyOS 2 podczas globalnej premiery 2 czerwca – już tydzień później z systemu operacyjnego Huawei korzystało 10 milionów użytkowników, 8 lipca liczba ta sięgnęła 30 milionów, natomiast 12 września przekroczyła 100 milionów.

– To przełomowy moment dla firmy. Jesteśmy ogromnie wdzięczni naszym konsumentom i partnerom za wsparcie! HarmonyOS zapewnia swobodne łączenie wielu urządzeń w jedno super-urządzenie i ich wygodną obsługę. Jednocześnie HarmonyOS stanie się systemem bazowym w erze Internetu Rzeczy, dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych partnerów, z którymi wspólnie budujemy ten otwarty ekosystem – powiedział Richard Yu, dyrektor generalny Huawei Consumer Business Group.

Huawei poinformował również, że już ponad 1000 dostawców sprzętu i 300 dostawców aplikacji i usług zaangażowało się w rozwój HarmonyOS. Z kolei liczba deweloperów zaangażowanych w prace nad ekosystemem Huawei przekroczyła 1,3 miliona, co stanowi dziesięciokrotny wzrost w stosunku do ubiegłego roku.

Nowy panel sterowania dostępny na smartfonie zasilanym HarmonyOS 2 obsługuje proste i intuicyjne połączenia dzięki funkcji „przeciągnij i zintegruj”. Umożliwia ona użytkownikom swobodne łączenie – praktycznie jednym ruchem – wybranych urządzeń w oparciu o określone scenariusze, podczas gdy smartfon pełni rolę centrum sterowania ekosystemem.

Centrum Zadań w HarmonyOS 2 umożliwia aplikacjom przechodzenie między różnymi urządzeniami bez konieczności instalowania ich na każdym z nich. Na urządzeniu, które jest częścią super-urządzenia, użytkownik może też zobaczyć zadania uruchomione na wszystkich pozostałych.