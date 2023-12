Tworzenie logo w AI – jak wygenerować grafikę identyfikującą Twoją markę? Podpowiadamy!

W erze technologii i cyfrowego designu, tworzenie logo nie musi być już tylko domeną grafików. Sztuczna inteligencja, coraz bardziej zaawansowana i dostosowana do potrzeb użytkowników, umożliwia generowanie unikalnych projektów. Jak wykorzystać potencjał AI, by stworzyć grafikę, która nie tylko przyciągnie uwagę, ale też stanie się wizytówką Twojej marki?

Ewolucja AI w świecie designu

Sztuczna inteligencja, choć dla wielu wciąż jest nowością, ma już kilka dekad doświadczenia w generowaniu grafik i cyfrowych obrazów, choć nie sposób nie zauważyć, że aplikacje stały się „dostępne dla mas” w ciągu ostatnich kilku lat – duża w tym rola smartfonów oraz rosnącej mocy obliczeniowej chipów NPU i GPU. Fundamenty pod ten segment rynku zawdzięczamy takim gigantom, jak Huawei, Qualcomm, Samsung czy Apple.

W latach 70. XX wieku, kiedy komputery osobiste dopiero wchodziły na rynek globalny, pojawiały się pierwsze programy do tworzenia grafik, takie jak „Sketchpad” czy „GRAIL” (Graphical Input Language). Wtedy oczywiście nie były to narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, ale stanowiły podwaliny pod technologie, z których korzystamy także i dziś.

Gdy dziś zastanawiasz się nad tym, jak stworzyć logo firmy w dobie cyfrowej, najlepszą opcją będzie skorzystanie z narzędzi bazujących na AI. Przykłady takich aplikacji do tworzenia logo to „Looka”, „Hatchful” od Shopify, „Wix Logo Maker” czy znana i ceniona za uniwersalność Canva. Profesjonaliści mogą skorzystać z Photoshopa czy Corela, a entuzjaści promptów mają do swojej dyspozycji Midjourney.

Sztuczna inteligencja, opierając się na bazie danych z dziesiątek tysięcy wzorów, może w krótkim czasie generować unikalne propozycje logo firmy. Jak wykorzystać cały potencjał tych aplikacji? Przede wszystkim trzeba dysponować pewną wiedzą o tym, jak z nich korzystać. Użyteczne, sprawdzone informacje o tworzeniu logo z AI znajdziesz na fintechportal.pl.

Praktyczne aspekty generowania logotypów za pomocą AI

Wygenerowanie logo za pomocą sztucznej inteligencji to dopiero początek. Kluczem jest wiedza, jak poprawnie wykorzystać ten projekt w praktyce. Przede wszystkim musisz zwrócić uwagę na kilka kluczowych obszarów, w tym:

Format: najczęściej AI oferuje logo w formacie PNG, JPG, SVG czy PDF. SVG jest szczególnie cenny, ponieważ umożliwia skalowanie grafiki bez utraty jakości.

najczęściej AI oferuje logo w formacie PNG, JPG, SVG czy PDF. SVG jest szczególnie cenny, ponieważ umożliwia skalowanie grafiki bez utraty jakości. Rozdzielczość: dobrze jest wybrać taką, która będzie odpowiednia zarówno do druku, jak i do wykorzystania w mediach cyfrowych. Jeśli grafika, jaką chcesz wygenerować, ma być wykorzystywana np. na firmowej stronie WWW, pomyśl o rozdzielczości Full HD (1920 × 1080 pikseli).

dobrze jest wybrać taką, która będzie odpowiednia zarówno do druku, jak i do wykorzystania w mediach cyfrowych. Jeśli grafika, jaką chcesz wygenerować, ma być wykorzystywana np. na firmowej stronie WWW, pomyśl o rozdzielczości Full HD (1920 × 1080 pikseli). Legalność: koniecznie upewnij się, że generowane logo jest unikalne i nie narusza praw autorskich. Większość platform AI gwarantuje, że tworzone przez nie pliki nie naruszają żadnych przepisów, jednak warto to dodatkowo sprawdzić, choćby poprzez wyszukiwanie obrazem w Google. Zawczasu upewnij się też, czy licencja aplikacji zezwala na komercyjne wykorzystanie stworzonych grafik – dotyczy to zwłaszcza narzędzi freeware.

Ciekawostką może być fakt, że niektóre platformy AI pozwalają na „trening” algorytmu przez użytkownika, co pozwala na większe dostosowanie projektu do indywidualnych potrzeb, jednak są to rozwiązania niszowe, które dopiero przebijają się do mainstreamu.

Dlaczego warto zaufać technologii przy tworzeniu logo?

Oprócz oszczędności czasu i pieniędzy generowanie logo przy pomocy AI ma wiele innych zalet. Systemy bazują na setkach tysięcy wzorów i trendów, co pozwala na stworzenie plików, które świetnie wpiszą się w branżowe trendy.

Poza tym algorytmy uczą się preferencji użytkowników, dzięki czemu z czasem proponowane projekty stają się po prostu coraz lepsze. Dzięki AI możesz eksperymentować z różnymi wersjami logotypu w krótkim czasie, bez konieczności oczekiwania na ukończenie pracy przez profesjonalnego grafika.

Sztuczna inteligencja jest już obecna w wielu aspektach naszego życia, a jej wkład w generowanie plików graficznych rośnie bardzo szybko. Korzystając z aplikacji, które posiłkują się AI możesz szybko stworzyć unikalne, nowoczesne i świetnie wyglądające logo dla Twojej marki!