Wartość rynku reklamowego online może przekroczyć granicę 10 mld zł w przyszłym roku

Polska branża cyfrowa jest dojrzała i stabilna, a internet stanowi integralną część działań marketingowych, już teraz odpowiadając za 53% tortu reklamowego. Optymizmem napawa widoczny potencjał do dalszych wzrostów. Z drugiej strony branża stoi przed ważnym sprawdzianem z szybkości adaptacji do nowych rozwiązań. Sztuczna inteligencja rzuca wyzwanie pełne nieograniczonych możliwości, ale i nowych wyzwań. Jak wygląda polski internet na tle UE, jak zmienia się rynek e-commerce i retail media, jak kształtują się wydatki na reklamę online, co nowego na rynku SEM, jakie obserwujemy zmiany w social mediach i jaki jest wpływ nowych przepisów na branżę internetową – to tylko niektóre z zagadnień opracowanych przez ekspertów IAB Polska w Raporcie Strategicznym Internet 2023/2024, najważniejszym podsumowaniu polskiego rynku digital.

– Mamy świadomość, że Raport Strategiczny IAB Polska od lat jest ważnym kierunkowskazem dla branży, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że w tym wyjątkowym, jubileuszowym roku, wiele firm czekało na niego w jeszcze większym napięciu. Właśnie teraz, w momencie rewolucyjnych zmian świata digital, wyjątkowo uważnie czytamy najświeższe dane, analizy trendów i zjawisk wpływających na poszczególne obszary rynku, bo pytania o kierunki dalszego rozwoju w dobie AI czekają na odpowiedzi. Dziś, po dwudziestu pięciu latach, kiedy jako branża osiągnęliśmy stabilność i uporządkowane ramy działania, niezmiennie koncentrujemy się na tym, co będzie jutro, a nie na tym, co już osiągnęliśmy. Z ciekawością przyglądamy się aspektom opisanym w raporcie, stanowiącym pokaźne kompendium wiedzy na temat branży komunikacji cyfrowej i jej rozwoju – mówi Włodzimierz Schmidt, Prezes IAB Polska.

Gen AI – demokratyzacja w IT

Pytanie o zakres zmian, jakie w branży komunikacji cyfrowej wprowadza sztuczna inteligencja, powraca w wielu rozdziałach dokumentu. Trudno się dziwić, już dziś umiemy stwierdzić, że w ubiegłym roku narzędzia oparte na algorytmach AI zyskiwały nowych użytkowników w tempie, którego nie odnotowały nawet najpopularniejsze platformy społecznościowe.

Rozbudowane możliwości generowania tekstów i obrazów przyniosły pierwsze duże kampanie reklamowe oparte o AI, takich gigantów jak Coca-Cola, Nike czy Half Price, ale miniony rok to także demokratyzacja sztucznej inteligencji, która, dzięki otwartym API, jest dostępna dla szerokiego grona użytkowników nie mających głębokiej wiedzy technicznej i ogromnych budżetów. AI-Generated Advertising to nie jedyne nowość, sztuczna inteligencja pozwoliła także m.in. na wprowadzenie udoskonalonych chatbotów i lepszą interakcję z klientami, analiza ogromna zbiorów danych umożliwia bezprecedensowe możliwości personalizacji i optymalizacji kampanii. Rewolucyjne zmiany, jakie AI wprowadza w komunikacji marek z konsumentami, sprawiają, że właśnie marketing jest jednym z kluczowych obszarów, które mogą wejść na wyższy etap produktywności dzięki jej wykorzystaniu.

O korzyściach płynących z wykorzystania AI w marketingu przeczytacie w najnowszym Raporcie Strategicznym, w którym narzędzia oparte o tę technologię dla nowoczesnego marketera przybliża m.in. ekspertka z Google Polska.

Rynek reklamy online wciąż rośnie

Dziś, gdy internet zmienia sposób naszej pracy i odpoczynku, komunikacji i robienia zakupów, na rynku mediów jest kluczowym motorem napędowym. W 2023 roku odpowiadającym za ponad dwie trzecie wzrostu całego segmentu komunikacji. Wśród najprężniej rozwijających się segmentów rynku na pierwszym miejscu wyróżnia się reklama internetowa.

W ubiegłym roku komunikacja cyfrowa pozyskała 53% tortu reklamowego. Rynek reklamy cyfrowej w Polsce przyspieszył tempo rozwojowe w porównaniu do wcześniejszego roku, a zakładając utrzymanie tego tempa, jego wartość powinna na koniec roku 2024 osiągnąć pułap 8,6–8,8 mld zł, zaś w roku kolejnym przekroczyć granicę 10 mld zł. To prawdopodobny scenariusz w świecie, w którym cyfrowe media audiowizualne rewolucjonizują standard korzystania z treści telewizyjnych, DOOH zmienia jakość całego segmentu reklamy zewnętrznej, a ścieżka zakupowa klientów coraz częściej zaczyna się i kończy w e-commerce.