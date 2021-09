Rośnie sprzedaż online – Google wprowadza dwa bezpłatne narzędzia dla przedsiębiorców do analizy i rozwoju e-biznesu

Cyfrowe kanały sprzedaży to szansa dla przedsiębiorców z sektora MŚP na przetrwanie kryzysu i odbudowę zysków w czasie pandemii. Bezpłatny program Google oraz PFR i Chmury Krajowej Firmy Jutra pomógł już ponad 11 tys. firm rozwinąć biznes w internecie, a dzięki tym szkoleniom 3 tys. przedsiębiorców rozpoczęło sprzedaż online. Dziś Google wprowadza na polski rynek dwa darmowe narzędzia, które dodatkowo ułatwią działalność firm w e-handlu – Grow My Store oraz Nawigator Wyszukiwań Lokalnych.

Bezpłatne szkolenia Firmy Jutra ruszyły w listopadzie 2020 r. i do końca września 2021 r. skorzystało z nich już ponad 11 tys. firm, a do końca tego roku przeszkolone zostaną kolejne 4 tys. Badanie Ipsos z sierpnia br. potwierdziło, że niemal 30% uczestników szkoleń odnotowało wzrost sprzedaży i liczby klientów dzięki programowi, który wpłynął przede wszystkim na wzrost liczby odwiedzin na stronie internetowej.

Bezpłatne narzędzia, które pozwalają lepiej zrozumieć potrzeby klienta w sieci

Wśród przedsiębiorców, którzy odbyli kurs motywowani chęcią rozwoju własnej firmy lub projektu biznesowego, aż 8 tys. małych i średnich firm wykorzystało narzędzia cyfrowe do rozwoju i utrzymania biznesu w czasie pandemii, a aż 3 tys. rozpoczęło sprzedaż online. Z myślą o nich i wszystkich firmach, które skupiają się na handlu w sieci, Google udostępnił dziś dwa bezpłatne narzędzia – Grow My Store oraz Nawigator Wyszukiwań Lokalnych, które można obsługiwać w języku polskim.

‒ Wskutek pandemii i ograniczeń z nią związanych, rynek e-commerce w Polsce urósł w 2020 roku o 42% . Obecnie już 3 na 4 polskich internautów przynajmniej od czasu do czasu kupuje produkty przez internet. Dodatkowo pandemia zmieniła sposób, w jaki konsumenci robią zakupy. Online stał się miejscem pierwszego wyboru dla klientów, którzy poszukują informacji na temat produktów i odkrywają te, które chcą kupić. Dlatego tak istotne jest dobre zrozumienie potrzeb i zachowań klienta w sieci, by móc szybko i właściwie na nie odpowiedzieć. Nasze nowe narzędzia, Grow my Store i Nawigator Wyszukiwań Lokalnych, dokładnie analizują sytuację każdej firmy i generują bezpłatny raport z rekomendacjami na temat tego, co przedsiębiorcy powinni zmienić i ulepszyć w swoim e-biznesie, by nie zostać w tyle i dynamicznie się rozwijać ‒ mówi Hanna Kulawczuk, Product Marketing Manager, Google Polska.

Jak działa Grow My Store?

To bezpłatne narzędzie od Google, które pomaga sprzedawcom poprawić jakość obsługi klientów online, dzięki dostosowanym raportom i rekomendacjom opartym na analizie obecności w internecie. Narzędzie testuje witryny detaliczne pod kątem 22 wskaźników, pochodzących z kilku badań, które dotyczą najlepszych praktyk w zakresie budowania pozytywnych doświadczeń klientów. Grow My Store zadebiutowało w maju 2019 r. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Francji. Od tego czasu jego premiery miały miejsce w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Holandii i we Włoszech. Rok później, opierając się na sukcesie narzędzia i bazując na opiniach użytkowników, zostało ono zaktualizowane. Oprócz oceny witryn sprzedawców, nowa wersja pomaga teraz przedsiębiorcom dowiedzieć się, jak poprawić ich obecność w internecie dzięki bardziej dostosowanym do potrzeb klientów sugestiom, porównuje ich z najlepszymi w swojej klasie sprzedawcami w swojej branży, pomaga zrozumieć, jak zwiększyć ruch na stronie internetowej i dodatkowo udostępnia wybrane artykuły i zasoby dotyczące Covid-19.

Więcej o narzędziu: bit.ly/GrowMyStorePL

W czym pomaga Nawigator Wyszukiwań Lokalnych?

Narzędzie to dostarcza spersonalizowane wskazówki, które pomogą wyróżnić się firmie w wyszukiwarce i Mapach Google. Nawigator Wyszukiwań Lokalnych dokładnie analizuje Profil Firmy w Google i sugeruje, które zmiany właściciel firmy powinien wprowadzić do swojej wizytówki, aby przedsiębiorstwo prezentowało się bardziej atrakcyjnie dla potencjalnych klientów i by widoczne były wszystkie niezbędne informacje. Narzędzie jest bardzo intuicyjne i łatwe w użyciu – użytkownik musi jedynie wprowadzić nazwę swojej działalności, by po kilku minutach otrzymać wyniki analizy.

– Dla naszych klientek, które najczęściej kupują nasze produkty w trakcie ciąży i jako świeżo upieczone mamy najważniejsze są czas i wygoda użytkowania strony. Dlatego tak wartościowym dla nas było skorzystanie z darmowego narzędzia od Google – Grow My Store, które pomogło nam przeanalizować i ocenić naszą stronę internetową. Wiemy, co robimy dobrze, a w których obszarach musimy jeszcze popracować – Monika Frydrych, Bonjour Mommy.

Więcej o narzędziu: bit.ly/NawigatorWyszukiwanLokalnych

Zostań Firmą Jutra już dzisiaj

Każdy przedsiębiorca, który chce rozwinąć swój biznes w sieci i zwiększyć sprzedaż, może samodzielnie i bezpłatnie skorzystać z pomocy Grow My Store i Nawigatora Wyszukiwań Lokalnych. Google wraz z Polskim Funduszem Rozwoju oferuje także kompleksowe wsparcie dla firm z sektora MŚP – udział w programie Firmy Jutra, a co za tym idzie pomoc w zrozumieniu indywidualnych potrzeb i wsparcie w stworzeniu strategii rozwoju konkretnego biznesu. Ten bezpłatny program szkoleniowo-rozwojowy działa od listopada 2020 roku i do końca tego roku zamierza objąć 15 000 firm. Dedykowani doradcy działający w ramach programu pomagają przedsiębiorcom zacząć zarabiać w internecie, dotrzeć do klientów, którzy przenieśli się do świata cyfrowego i zwiększyć innowacyjność, dzięki adaptacji nowych modeli biznesowych i wykorzystaniu rozwiązań chmurowych.

Program Firmy Jutra obejmuje:

nowy bezpłatny program szkoleniowy Google adresowany do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać biznes w internecie. Wsparcie będzie składać się z: indywidualnej pomocy konsultanta w opracowaniu planu rozwoju w internecie, szkoleń, pakietu bezpłatnych narzędzi oraz wsparcia doradcy we wdrożeniu zmian

kurs Lean Canvas i e-booki biznesowe od Polskiego Funduszu Rozwoju, wspierające rozwój i szybką adaptację nowych modeli biznesowych przez firmy

ścieżki szkoleniowe od Chmury Krajowej dotyczące rozwiązań chmurowych dla małych i średnich przedsiębiorców pomagające zwiększać innowacyjność i obniżać koszty działalności. Firmy, które ukończą obie ścieżki szkoleniowe, otrzymają od Chmury Krajowej znaczące pakiety środków do wykorzystania w chmurze Google. Łączna wartość bezpłatnych pakietów wyniesie pół miliona złotych. Szkolenia i oferta bezpłatnych pakietów zostanie udostępniona od 1 stycznia.

‒ Każda firma otrzymuje indywidualne wsparcie doradcy, dlatego jesteśmy w stanie dla każdego przedsiębiorstwa przygotować dopasowany plan rozwoju i działania oraz pomóc w jego wprowadzeniu ‒ tłumaczy Sławek Pańszczyk z Google Polska. ‒ Niezależnie od tego, czy jest to mała firma, która dopiero chce uruchomić sprzedaż w internecie, średnie przedsiębiorstwo, które chce skupić się na rozwoju kanału online czy prężnie działający e-commerce, który potrzebuje bardziej zaawansowanego wsparcia z analityką internetową – każdy może znaleźć dla siebie pomoce i rozwiązania, które pomogą rozwinąć biznes na każdym etapie rozwoju ‒ podsumowuje.

Więcej informacji o programie oraz zgłoszenia można znaleźć na stronie firmyjutra.p l

[1] “Google – Firmy Jutra. Ewaluacja programu” IPSOS, sierpień 2021

[2] “Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” PARP, czerwiec 2019