Kapitał ucieka za ocean, złoty w defensywie

Obecna sytuacja na rynkach wyraźnie sprzyja dolarowi. Wspierają go zarówno dobre dane zza oceanu, jak i słabsze dane z Europy. W tle widzimy wyraźną słabość złotówki, co w takiej sytuacji nie powinno być zaskoczeniem.

Co z koniunkturą w Niemczech?

Wczorajsza publikacja indeksu ZEW w Niemczech potwierdziła tylko obecną tendencję na rynku. Bardzo słaby odczyt spowodował, że mieliśmy kolejny najsłabszy dzień euro względem dolara z rzędu. W rezultacie dolar wyrównał swoje najwyższe poziomy względem europejskiej waluty z przełomu marca i kwietnia. Potwierdza to tylko panującą na rynku narrację, że pomimo słabego początku po pandemii ponownie to amerykańska gospodarka będzie tą, która lepiej poradzi sobie z wychodzeniem z kryzysu.

Problemy złotego

Kapitał płynący za ocean powoduje również konsekwencje w Polsce. Inwestorzy zamykają również pozycje na złotym, co powoduje, że rodzima waluta jest w wyraźnym odwrocie. Dzisiaj cena euro odbiła się już od poziomu 4,59 zł, co sugeruje, że jeżeli nie dojdzie do przełomu, szybko będziemy oglądać znów okolice 4,60 zł. Sytuacja odrobinę lepiej wygląda na franku szwajcarskim, gdzie inwestorzy kontynuują zamykanie pozycji frankowych, co powoduje, że pomimo słabości złotówki, frank utrzymuje w miarę swoją wartość.

Spowolnienie inflacji na Węgrzech

W lipcu na Węgrzech ceny rosły o 4,6%, to aż o 0,7% wolniej niż w czerwcu oraz 0,2% mniej niż oczekiwali analitycy. Z jednej strony odpowiada za to spowolnienie wzrostu cen surowców energetycznych, z drugiej strony na Węgrzech wzrosły stopy procentowe. W rezultacie szaleństwo wydawania pieniędzy nie jest tak silne, jak w Polsce, gdyż różnica pomiędzy inflacją a tym, co możemy otrzymać w banku na lokacie, jest obecnie ponad 1% mniejsza niż nad Wisłą. Forint traci na wartości po tych danych. Gwałtowny spadek inflacji oddala perspektywę wzrostów stóp procentowych.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych należy zwrócić uwagę na:

14:30 – USA – inflacja konsumencka.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl