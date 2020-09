Kara za posiadanie gotówki w Holandii. Nietypowy sposób na walkę z handlarzami narkotyków

Dzisiaj doszły do nas informacje o tym, że osoby przemieszczające się po ulicach Holandii mające przy sobie ponad 2000 euro w gotówce, zostaną obciążone grzywną w wysokości 2500 euro. Jest to propozycja holenderskiej Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji (VVD). Limit ma zatrzymać nielegalny handel narkotykami w gminie. Czy jest to dobre rozwiązanie?

Warto zwrócić uwagę, że gotówka daje poczucie bezpieczeństwa, w przeciwieństwie do karty płatniczej, którą nie zawsze i nie wszędzie można zapłacić. Posiadanie gotówki powinno być naszą decyzją, a propozycja holenderskiej Partii Ludowej godzi w możliwość dokonywania własnych wyborów przez każdego człowieka i nie powinna być brana pod uwagę jako rozwiązanie jakiegokolwiek problemu.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że przepis nie będzie dotyczył wszystkich osób, np. przedsiębiorców. Jednak są sytuacje, w których musimy wejść w posiadanie dużej kwoty i ją jakoś przetransportować nie będąc właścicielem żadnej firmy. Co więcej, każdy z nas ma prawo dysponować swoim majątkiem w wybrany przez siebie sposób, bez konieczności tłumaczenia się.

Zaproponowane przez holenderską Partię Ludową rozwiązanie można odebrać jako celowe wyrzucanie gotówki z obiegu i ograniczanie wolności obywateli. Jedno jest pewne każdy rynek pozbawiony gotówki szybko ją czymś zastąpi. A w przypadku tego nielegalnego można podejrzewać, że będą to chociażby kryptowaluty.

Komentarz Aleksandra Pawlaka, Prezesa Zarządu Tavex.