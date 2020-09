Zysk przedsiębiorców zagrożony. Rząd planuje dodatkowe opodatkowanie spółek komandytowych

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie z inicjatywy Kancelarii Doradztwa Podatkowego EOL rozpoczyna akcje informacyjną „NIE dla komandytowych CIT”. Najnowszy projekt zmian podatków PIT i CIT polega na objęciu wszystkich spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych opodatkowaniem CIT, co w efekcie doprowadzi do podwójnego opodatkowania – raz na poziomie dochodów spółki, a drugi raz na poziomie wypłaty zysków dla wspólników. Północna Izba Gospodarcza poprosi przedsiębiorców o wypełnienie ankiety. Wnioski z niej zostaną odpowiednio opracowane i przedstawione jako stanowisko naszej instytucji. – Północna Izba Gospodarcza jest instytucją opiniotwórczą. Za cel stawiamy sobie nie tylko opiniowanie i recenzowanie zmian, ale i aktywne zabieranie głosu np. gdy rządowe propozycje uderzają w przedsiębiorców – mówi Jarosław Tarczyński, Prezes Północnej izby Gospodarczej w Szczecinie.

Zmiana reguł w trakcie gry. Przedsiębiorcy stracą ogromne pieniądze, które można byłoby zainwestować w rozwój

Temat dodatkowego opodatkowania spółek komandytowych został poruszony na forum Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego EOL. Sprawa jest poważna, dotyczy ogromnej ilości przedsiębiorstw, a jej wprowadzenie w życie może doprowadzić do tego, że wiele podmiotów gospodarczych będzie musiało oddawać fiskusowi kolejną część dochodów. W czasach spowolnienia gospodarczego i walki z konsekwencjami pandemii koronawirusa to działanie zmierzające do znaczącego pogorszenia sytuacji przedsiębiorców.

– Zmiany w podatkach są permanentne i nawet specjaliści muszą poświęcać wiele czasu żeby być na bieżąco i odpowiednio je interpretować. Wiele zmian ma charakter techniczny, inne są bardziej merytoryczne. Zmiana o której rozmawiamy na forum Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie ma charakter bardzo merytoryczny i dotknie znaczną część przedsiębiorców. Powszechny stanie się podatek od spółek komandytowych. To zmiana totalna w całym systemie podatkowym. Dotychczas jeżeli ktoś prowadził biznes w dużym rozmiarze to prowadził spółkę z.o.o, a mniejsze firmy wybierały formułę spółek komandytowych. Ministerstwo Finansów proponuje, by spółki komandytowe były opodatkowane w podobny sposób jak spółki z.o.o. Jest to bardzo trudne do zaakceptowania dla przedsiębiorców. Biznes ma to do siebie, że planuje i analizuje sytuacje gospodarczą, patrzy na zyskowność projektów, na rentowność. W takiej sytuacji Rząd radośnie przed końcem roku proponuje całkowitą zmianą reguł systemu i przedsiębiorcy mają kilka tygodni na dostosowanie się. Nie było czasu na odpowiednie zareagowanie. Można się spodziewać, że proces legislacyjny przebiegnie szybko i zanim się nie obejrzymy będziemy mieć przepisy, które mocno uderzą w mały i średni biznes – mówi Michał Wojtas.

„Nie można ludzi zaskakiwać takimi ustawami”

Jakie będą efekty gospodarcze zmian planowanych przez Rząd? – Nie można ludzi zaskakiwać takimi ustawami. Vacatio Legis powinno być przynajmniej roczne. To czas na dostosowanie się do nowych reguł. Jeżeli ktoś realizuje projekt o konkretnej zyskowności, a teraz musi zapłacić od zysku 19% podatku to w wielu przypadkach biznes przestaje być opłacalny. Dodatkowy podatek CIT na poziomie spółek komandytowych powoduje, że pieniądze „wyparowują” ze spółek. To mniej pieniędzy na rozwój, mniej pieniędzy na inwestycje oraz straty dla przedsiębiorców – wyjaśnia Michał Wojtas.

Przedstawiciel kancelarii EOL przyznaje, że mocno stracą przedsiębiorcy sektora MŚP i firmy rodzinne. Długofalową konsekwencją może być fakt, że nie będzie dochodzić do przekształceń z firm jednoosobowych do spółek jawnych czy komandytowych. – Co zrobić teraz? Czy ta droga jest już zamknięta? To działanie obarczone ryzykiem, rachunek ekonomiczny jest prosty: przekształcamy się i nagle zaczynamy płacić większe podatki. To działanie przeciwko przedsiębiorcom – wyjaśnia nasz rozmówca.

Zapraszamy naszych przedsiębiorców do zabrania głosu w tym temacie. Wnioski trafią do parlamentarzystów i Ministerstwa Finansów

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie włącza się w działanie mające na celu protest przeciwko zmianom. Do naszych przedsiębiorców trafi ankieta dotycząca spółek komandytowych: – Pytamy skąd przedsiębiorcy dowiedzieli się o zmianach, czy widzą zagrożenie wynikające z nowych przepisów i czy zamierzają jakoś działać, by się temu sprzeciwić. Chcemy znać opinię przedsiębiorców, a Północna Izba Gospodarcza zrzesza największą liczbę firm MŚP w Polsce. Spodziewam się dużego odzewu i raczej zdania negatywnego. Głos zachodniopomorskich przedsiębiorców zostanie sformułowany w stanowisko i przesłany do posłów, senatorów oraz do Ministerstwa Finansów – dodaje Michał Wojtas.