Kaskadowy wzrost ilości milionerów w zachodniopomorskim. Jest ich już prawie 3 tysiące

Rok 2022 w gospodarce nie był czasem najłatwiejszym – wojna w Ukrainie, galopująca inflacja, duża niepewności gospodarcza. Czy to jest dobry czas na budowanie finansowego imperium? Jak się okazuje – owszem. Z danych Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że liczba osób, które przekroczyły dochód / przychód na poziomie miliona złotych jest w roku 2022 znacząco wyższa niż w roku 2021. – To brutalna prawda biznesowa, stara jak świat: gdy jedni tracą, inni się bogacą. Swoje majątki mnożyli przedsiębiorcy z sektorów, które przeżywały duże turbulencje – mówi Katarzyna Rogoźnicka, doradca gospodarczy.

Milionerów w województwie zachodniopomorskim jest prawie 3 tysiące

Podsumowanie akcji PIT przynosi dla naszego regionu dobre wiadomości. Przedsiębiorcy poradzili sobie z negatywnymi zjawiskami gospodarczymi i wielu z nich wręcz pomnożyło swój majątek.

W rozliczeniach za 2022 r. w 2914 zeznaniach wskazano dochody/przychody wyższe niż 1 mln zł. Zdecydowana większość z nich prowadzi działalność gospodarczą – 2823 zeznania. Pozostali milionerzy pracowali na etatach, posiadali zyski kapitałowe lub sprzedali nieruchomości.

Rok wcześniej w Zachodniopomorskiem było 2098 „milionerów”, z czego 1991 prowadziło działalność gospodarczą.

– To wzrost kaskadowy. Wynika on z tego, że gospodarka spowolniła. W trudniejszych czasach jest więcej przestrzeni na nowe pomysły i kreatywne rozwiązania. To tendencja ogólnoświatowa, że trudny czas gospodarczy to czas dla ludzi przedsiębiorczych. Nie da się też ukryć, że to czas na przejęcia, na zdobywanie rynku konkurencji, czy na łączenie kilku podmiotów w jeden biznes – przyznaje Katarzyna Rogoźnicka.

– Oczywiście milion złotych w czasach wysokiej inflacji oznacza coś innego, niż milion w czasach standardowych. Nie zmienia to faktu, że osiągnięcie takiego przychodu czy dochodu nadal nie jest czymś prostym i świadczy o daleko idącej przedsiębiorczości – mówi Rogoźnicka.

Kto na czele listy? Budownictwo i IT w kryzysie, ale zarabia najwięcej

Jakie sektory gospodarki mogą generować obecnie największe przychody? Katarzyna Rogoźnicka przyznaje, że nie ma na to reguły, bo najbardziej dochodowe biznesy z lat 2020-2021, w roku 2022 przechodziły przez poważny kryzys.

– Budownictwo nadal generuje doskonałe zyski, ale pewnie nie tak wielkie jak w latach poprzednich. Sektor IT i e-commerce także nie jest już na takiej fali, jak w czasie pandemii. Biznesy medyczne myślę, że podobnie. Pozostaje nam więc gdybać, że w rankingu milionerów pewnie każdy sektor gospodarki ma swoich najsilniejszych przedstawicieli – mówi Katarzyna Rogoźnicka, doradca gospodarczy.

Czy kolejny wzrost liczny milionerów jest możliwy? – Takiego skoku trudno się spodziewać rok do roku. To ponad 40% w 2022 w porównaniu z 2021. Jesteśmy jednak już w połowie roku 2023 i choć gospodarka delikatnie spowolniła to wieszczenie wielkiego kryzysu i fali bankructw w tym momencie byłoby nieodpowiedzialne. Przedsiębiorcy świetnie sobie radzą – mówi Katarzyna Rogoźnicka.