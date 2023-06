Inflacja PPI w Niemczech

Inflacja producencka (PPI) w Niemczech wyniosła 1,00% r/r oraz -1,4% m/m. W obu przypadkach znacznie poniżej prognoz wynoszących odpowiednio 1,70% i -0,70%. Warto w tym miejscu przypomnieć, że szczyt PPI jeszcze we wrześniu wynosił ponad 40%!

Obecnie zanosi się na to, że wzrost cen nie tylko wyhamuje. Wygląda na to, że ceny mogą zacząć spadać, a to oznaczałoby deflację. Oczywiście nie ma co być hurra optymistą, ale PPI w USA i Strefie Euro spadła do odpowiednio 1,10% i 1,00% r/r.

PPI jest wskaźnikiem wyprzedzającym wobec CPI, a to oznacza, że czeka nas nieuchronny i dynamiczny spadek inflacji konsumenckiej.

Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski