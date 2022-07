Katowice atrakcyjne dla najemców

Oddana do użytku w pierwszej połowie roku nowa podaż na poziomie 117 000 m kw. jest rekordową wartością, do tej pory nienotowaną na tym rynku. Na koniec czerwca w budowie znajdowało się wciąż blisko 80 000 m kw.

Na koniec pierwszego półrocza 2022 roku zasoby powierzchni biurowej w Katowicach wynosiły ponad 716 000 m kw. Od stycznia do czerwca do użytku oddano ponad 117 000 m kw., co w porównaniu z średnioroczną podażą z ostatnich pięciu lat, wynoszącą ponad 30 000 m kw., jest wartością rekordową.

„Katowice należą do rynków biurowych o mniejszej skali niż wiodące ośrodki biznesowe, ale zastrzyk nowej powierzchni biurowej, oddanej do użytku w pierwszym półroczu, to silne zaplecze dla obecnych i przyszłych organizacji, dające szanse na rozwój firm jak i samych Katowic. Biorąc pod uwagę inicjatywy lokalnych samorządów, ośrodki akademickie oraz międzynarodowe rankingi stolica województwa wypada dobrze i jest w kręgu zainteresowania inwestorów,” – dodaje Iwona Kalaga, Starszy Negocjator w Knight Frank.

Realizowane obecnie projekty oferują blisko 80 000 m kw., z czego prawie 20 000 m kw. ma zostać ukończone do końca tego roku. Największym projektem pozostającym w budowie jest budynek Craft (26 700 m kw., Ghelamco).

„W dwóch pierwszych kwartałach 2022 roku najemcy podpisali umowy na blisko 43 800 m kw. powierzchni biurowej, co jest wzrostem wolumenu transakcji o ponad 10% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Największy udział w strukturze transakcji stanowiły nowe umowy – 80%, natomiast renegocjacje odpowiadały za 14% wolumenu, a ekspansje za 5%,” – komentuje Katarzyna Bojar, Konsultant w dziale Badań Rynku w Knight Frank.

Mimo wysokiego popytu, znaczna ilość nowej powierzchni biurowej oddanej do użytku od stycznia do czerwca 2022 roku wpłynęła na wzrost wskaźnika pustostanów do poziomu 16,1% na koniec II kw. (wzrost o 5,6 pp. względem końca 2021 roku).

Czynsze wywoławcze w Katowicach pozostały na stabilnym poziomie na koniec czerwca 2022 roku i wahały się od 8,00 EUR do 14,50 EUR/m kw. miesięcznie.