Kiedy nadchodzi moment, aby wymienić biurko na biurko gamingowe?

Biurko dla gracza czy biurko gamingowe – sama nazwa sugeruje, że mebel taki jest użyteczny tylko dla osób spędzających wiele godzin na graniu w gry komputerowe. Tymczasem okazuje się, że biurko gamingowe będzie idealnym wyborem nie tylko w przypadku miłośników e-sportu. Kiedy warto zastanowić się nad zakupem biurka gamingowego? Podpowiadamy!

Masz własny kącik do gier? Czas zainwestować w biurko!

Dawniej gry komputerowe były rozrywką raczej dla dzieci i młodzieży. Jednak pierwsze pokolenie graczy osiągnęło już dorosłość i ma własne dzieci, więc zamiłowaniem do gier zaraziło następne pokolenie. Wytrawni gracze pamiętają czasy meblościanek, niewygodnych krzeseł i zbyt małych biurek, na których oprócz całej sterty „przydasi” musiały się jeszcze zmieścić książki do szkoły czy wielki, kineskopowy monitor. Teraz, gdy mają własne dzieci i swój kącik do grania, chętnie inwestują w przedmioty poprawiające ergonomię i przyjemność z gry. Na szczycie listy rzeczy, w które gotowi są zainwestować, o pierwsze miejsce walczą fotel gamingowy i biurko gamingowe.

Postaw na funkcjonalność

Większość graczy dokładnie bada rynek nawet przed najprostszym zakupem. Myszka, klawiatura, monitor, procesor czy choćby słuchawki mają duże znaczenie dla komfortu podczas rozgrywek. I choć oczywiście wygląd ma ogromne znaczenie przy wyborze, to jednak funkcjonalność gra tu pierwsze skrzypce.

Tak samo jest w przypadku biurka. Biurko dla gracza to nie tylko piękny design, fajne dodatki czy różnokolorowe taśmy LED. To przede wszystkim użyteczność. Jakie cechy są tu decydujące?

Duża powierzchnia robocza,

Wysokiej jakości, wytrzymałe materiały,

Regulacja wysokości,

Specjalne korytka kablowe,

Wyprowadzenie gniazd zasilających na blat biurka,

Dodatkowe gniazda USB,

Uchwyty na słuchawki i kubki.

Ze względu na liczne udogodnienia taki mebel z powodzeniem może służyć nie tylko graczom, ale też projektantom lub kierownikom.

Chcę kupić biurko gamingowe. Ale od czego zacząć?

Jakie biurko gamingowe będzie najlepsze i czym kierować się przy wyborze? Przed zakupem warto jasno określić miejsce, w którym postawimy biurko. To pozwoli zdefiniować jego możliwy kształt, dodatki czy wielkość blatu. Większość biurek ma szerokość blatu w granicach 120-160 centymetrów, przy maksymalnie 80 centymetrach głębokości. Na rynku występują także biurka większe, ale gdy potrzebujemy większej przestrzeni roboczej i mamy w domu miejsce, możemy zdecydować się na biurko gamingowe narożne.

Tańsze czy droższe?

Często wahamy się i myślimy, czy najpierw zacząć od mebla tańszego, a później wymienić go na lepszy, ale droższy model. Z biurkiem sytuacja może wydawać się podobna.

Po pierwsze wybierzmy model, który do nas pasuje, a dopiero potem sprawdźmy cenę. Lepiej mieć idealnie dopasowane do naszych wymagań biurko, nawet przy wyższym koszcie, niż zdecydować się na tani model i latami znosić niewygody. Cechy, na które koniecznie trzeba zwrócić uwagę to:

kształt (biurko gamingowe narożne lub zwykłe),

kolor,

wielkość,

materiał.

Warto rozważyć też biurko regulowane elektrycznie. Pozwala ono, za pomocą silników sterowanych elektrycznie, samodzielnie wybrać wysokość ustawienia blatu, co daje nam możliwość dostosowywania biurka np. do zmieniającego się wraz z wiekiem wzrostu dziecka.

Po drugie, biurko gamingowe to inwestycja na lata i nie warto wybierać taniego, pierwszego z brzegu biurka, które po kilku miesiącach użytkowania będzie nadawać się do wymiany. Biurko dla gracza równie dobrze może posłużyć jako biurko do nauki, biurko do pracy, czy biurko do rozwijania hobby. Nie musimy też od razu kupować do niego wszystkich dodatków, możemy zdecydować się na model podstawowy, a poszczególne gadżety dobierać wraz z upływem czasu, gdy okaże się, że nasz wybór faktycznie był strzałem w dziesiątkę.

Gdzie szukać swojego idealnego biurka gamingowego? Na rynku istnieje kilka firm specjalizujących się w tego typu konstrukcjach. Wśród nich wart uwagi jest Zdesk, który ma w ofercie sporo modeli biurek gamingowych, a dodatkowo duży wybór akcesoriów do gamingu.