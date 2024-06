DRAGO entertainment notuje rr 50% wzrost zysku netto po I kwartale i zaczyna rok od wysypu premier

Solidne wyniki finansowe w I kwartale br. wypracował DRAGO entertainment, notowany na GPW doświadczony producent i wydawca gier wideo. Znaczący wzrost odnotowano na przychodach netto ze sprzedaży oraz zysku netto, odpowiednio o 37 proc. i 50 proc. Przychody netto ze sprzedaży osiągnęły wartość 4,9 mln zł vs 3,5 mln zł z analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk netto przekroczył 0,6 mln zł. Zysk operacyjny EBIT wyniósł prawie 0,7 mln zł, utrzymując stabilny poziom do wyniku osiągniętego w I kw. 2023 roku. Wypracowane wyniki są efektem skutecznej strategii marketingowej i stabilnej sprzedaży autorskich gier Studia, w tym w dużej mierze bestsellera Gas Station Simulator.

W raportowanym okresie EBITDA przekroczyła 0,7 mln zł vs 0,6 mln zł z analogicznego okresu roku ubiegłego.

– Za nami udany początek roku. Z końcem marca poprawiliśmy wynik netto z ubiegłego roku i w samym marcu odnotowaliśmy też rekordowe przychody, co potwierdza skuteczność obranej strategii rozwoju, opartej na kilku równoległych filarach. Stabilna sprzedaż naszych autorskich gier oraz nieustający rozwój uniwersum Gas Station Simulator były kluczowe w osiągnięciu tych rezultatów. – mówi Joanna Tynor, prezes zarządu w DRAGO entertainment S.A.

Ostatnie miesiące były bardzo pracowite dla krakowskiego zespołu. Z początkiem roku do sprzedaży trafił płatny dodatek do hitu sprzedażowego Gas Station Simulator – Tidal Wave. Kolejnymi dodatkami jeszcze w tym roku mają być Car Junkyard i Shady Deals. Łączne przychody ze sprzedaży projektu Gas Station Simulator na platformie Steam przekroczyły już 10 mln USD.

Od stycznia w sprzedaży dostępne są również konsolowe wersje płatnych dodatków do Gas Station Simulator – Can Touch This i Airstrip oraz bezpłatne update’ y – Car Wash oraz Party Time. Na tym nie koniec, bo od kwietnia br. dostępne są również wersje ww. dodatków na konsolę Nintendo Switch.

Ponadto, w I kwartale br. udostępniona została graczom, w formule Early Access, gra Winter Survival, która na podstawie otrzymanego feedbacku użytkowników nadal rozwijana jest przez spółkę.

To nie koniec aktywnego początku roku, ponieważ niedawno swoją konsolową wersję, na platformy Xbox oraz PlayStation otrzymała inna autorska gra Studia, pt. Food Truck Simulator.