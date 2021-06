Kiedy strefa euro powróci do poziomu długu publicznego sprzed kryzysu?

Eksperci Euler Hermes i Allianz Research przygotowali analizę dotyczącą procesu jaki czeka państwa strefy euro w zakresie pozbycia się obciążenia dłużnego związanego z pandemią Covid-19? W obliczu kryzysu spowodowanego przez Covid-19, rządy państw europejskich szybko podjęły decyzję o wsparciu gospodarstw domowych i firm, wprowadzając bezprecedensowe programy wsparcia, co spowodowało znaczące pogorszenie stanu finansów publicznych w 2020 roku w całej strefie euro.

