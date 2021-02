Kim Povlsen nowym prezesem zarządu spółki Universal Robots

Kim Povlsen został powołany na stanowisko prezesa zarządu Universal Robots. Povlsen, Duńczyk, wnosi doświadczenie w obszarze globalnego zarządzania zarówno z perspektywy technologii, jak i biznesu i będzie prowadził Universal Robots w kolejnym etapie rozwoju i innowacji. Jego mianowanie podkreśla przywiązanie firmy Teradyne do duńskich korzeni Universal Robots i jej roli w rozwoju lokalnej społeczności robotyki. Kim obejmie nowe stanowisko w Universal Robots z dniem 1 marca 2021 roku.

„Jestem ogromnie zadowolony, że mogę przedstawić Kima Povlsena jako nowego prezesa zarządu Universal Robots” – powiedział Greg Smith, prezes zarządu Grupy Automatyki Przemysłowej firmy Teradyne, pełniący obowiązki prezesa zarządu Universal Robots. „Kim ma fantastyczne osiągnięcia jako dynamiczny manager z ogromnym zamiłowaniem do robotyki. Universal Robots, z Kimem na pokładzie, ma doskonałe możliwości wzmocnienia pozycji lidera światowego rynku robotyki współpracującej. Możemy przyśpieszyć rozwój opracowywania nowych zastosowań i wzrost rynku. Universal Robots była jedną z firm, które utworzyły podstawy zagłębia robotyki w Odense, a nasi globalni klienci darzą uznaniem innowacyjność i jakość wynikającą z duńskiego dziedzictwa. Cieszę się, że mamy duńskiego prezesa, który może dalej rozwijać nasze osiągnięcia i wspierać ciągły rozwój naszego hubu robotycznego i siedziby w Odense.”

Kim piastował stanowiska zarządcze w obszarze biznesu i technologii w Schneider Electric, światowej firmie zajmującej się zarządzaniem energią i automatyką. Ostatnio był jej wiceprezesem do spraw strategii i technologii, odpowiedzialnym za tworzenie i realizację strategii technologicznej tej wielomiliardowej organizacji. Kim mieszka w Aarhus w Danii, jest absolwentem Wydziału Informatyki i Projektowania Rozwiązań Zagnieżdżonych na Uniwersytecie Południowej Danii. Wśród absolwentów Uniwersytetu znajduje się wielu innowatorów i liderów biznesu z uznanego środowiska robotyki w Odense.

„Już od pewnego czasu z podziwem przyglądałem się Universal Robots” – powiedział Kim. „W moich oczach ta firma to uosobienie innowacyjności i potencjału, dlatego ogromnie mnie ucieszyło, gdy zaproponowano mi to stanowisko. Firma nie tylko była pionierem branży robotów współpracujących, utworzyła ekosystem partnerskich rozwiązań technologicznych i uruchomiła rozległą sieć dystrybutorów obsługujących klientów o zróżnicowanym zapotrzebowaniu na automatykę przemysłową, ale także ma potencjał, by zasadniczo przekształcić obszar automatyki w skali całej gospodarki światowej. Nie mogę się doczekać momentu, gdy stanę się częścią zespołu pracowników Universal Robots, współpracy z nimi i nauki od nich.”