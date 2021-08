Klabater prezentuje wyniki za II kw. 2021

Klabater, notowany na NewConnect producent i wydawca gier wideo, wypracował w drugim kwartale 2021 blisko 1,2 mln zł przychodów. Istotna część przychodów pochodzi ze sprzedaży produkcji własnych Spółki. Tymczasem już we wrześniu będzie miała miejsce premiera kolejnej gry własnej: The Amazing American Circus.

– W drugim kwartale odnotowaliśmy znaczny wzrost udziału przychodów z gier na konsole. Związane to było z premierami gier Crossroadss Inn oraz Heliborn na platformie Xbox – komentuje Robert Wesołowski, członek zarządu SA. – Budowany przez lata katalog wydawniczy pozwala na utrzymanie bieżącej działalności oraz rozwój kolejnych projektów developerskich. Skupiamy się na maksymalizacji zysków z gier własnych, dzięki czemu odnotowaliśmy w tym kwartale wzrost przychodów z tych tytułów o 125% względem analogicznego okresu zeszłego roku – kończy.

Przychody wypracowane w drugim kwartale 2021 były wyższe o ponad 39% od przychodów zrealizowanych w poprzednim kwartale bieżącego roku. Narastająco przychody Spółki przekroczyły 2 mln zł. W kalendarzu wydawniczym Klabatera na drugie półrocze jest jeszcze 6 premier, a wśród nich – The Amazing American Circus. Premiera tytułu planowana jest na 16 września na wszystkich platformach sprzętowych – PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5 oraz Xbox One. Gra zostanie wkrótce zaprezentowana na największych targach w Europie – Gamescom.

– W pierwszej połowie roku przeprowadziliśmy szereg otwartych i zamkniętych testów gry skierowanych do ekspertów branżowych, mediów i graczy. Dzięki tym szeroko zakrojonym działaniom zespół pozyskał wiele cennych uwag I wskazań od graczy, i wdrożył usprawnienia do finalnej wersji The Amazing American Circus. Wierzymy, że przesunięcie premiery na wrzesień dało nam czas potrzebny na doszlifowanie wszystkich aspektów gry – komentuje Michał Gembicki, Członek zarządu SA.