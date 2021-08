QubicGames prezentuje wyniki za rekordowy H1 2021

Ponad 5.9 mln złotych przychodu ze sprzedaży produktów na poziomie jednostki wypracował QubicGames w pierwszej połowie 2021 roku. Osiągnięte zyski zostały zainwestowane w nowo powołane spółki należące do Grupy Kapitałowej – naptime.games oraz Another Moon. Jednocześnie już w tym tygodniu, QubicGames rozpocznie kolejną kampanię promocyjną w Ameryce Północnej, Europie i Australii na konsolach Nintendo Switch i Sony PS4.

– Ostatnie miesiące minęły pod znakiem dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej QubicGames. Powołałiśmy dwie kolejne jednostki zależne – naptime.games oraz Another Moon. Obie spółki rozpoczęły działalność w oparciu o doświadczenie i zespół QubicGames i planują dynamiczny rozwój portfolio projektów oraz zespołów produkcyjnych w najbliższych miesiącach. Wierzymy, że wraz z rozwojem spółek Untold Tales, Another Moon i naptime.games skonsolidowane wyniki będą coraz lepsze z każdym kolejnym kwartałem – komentuje Jakub Pieczykolan, prezes GK QubicGames

Wydawca gier Indie Premium, Untold Tales, w II kwartale bieżącego roku pozyskał kapitał na finansowanie rozwoju. Największa ze spółek zależnych QubicGames, w wyniku prywatnej Emisji akcji serii C pozyskała aż 3.5 miliona złotych, co umożliwiło jej dalszy, dynamiczny rozwój i podpisanie kolejnych umów wydawniczych. Już na początku września na rynku pojawi się kolejna gra wydawnictwa – Golf Club Wasteland na konsole PC, Nintendo Switch, Xbox One oraz PlayStation 4 – pierwszy projekt Untold Tales wydawany na release jednocześnie na komputery i konsole. Zespół docelowo ma wydawać 4-6 gier rocznie, a w przyszłości (2022-2023) planuje rozpoczęcie starań o debiut na GPW.

Sama spółka QubicGames rozpoczęła w trzecim kwartale bieżącego roku redukcję zatrudnienie na poziomie jednostki, skupiając się na działalności wydawniczej na konsoli Nintendo Switch, a w przyszłości urządzeniach mobile. Największą z tegorocznych premier Premium będzie bestseller autorstwa Vivid Games – gra Real Boxing 2, która zadebiutuje na przełomie trzeciego i czwartego kwartału. Spółka planuje w tym roku jeszcze trzy duże kampanie na konsoli Nintendo Switch, z których pierwsza rozpocznie się już w tym tygodniu. W kampaniach będą brały udział także gry innych wydawców, między innymi All In! Games.

– Na drugie półrocze mamy zaplanowane wiele wydarzeń na konsoli Nintendo Switch, premiery nowych gier, w tym Real Boxing 2, oraz kampanie promocyjne, w których obok naszych tytułów pojawią się także gry innych wydawców. Podobnie jak w przypadku poprzednich akcji marketingowych QubicGames, przy promocji wydarzeń będziemy współpracować z youtuberami i influencerami związanymi z Nintendo Switch, a do uzyskania jak najlepszych wyników wykorzystamy nasze ogromne doświadczenie na konsolach Nintendo. – kończy prezes QubicGames.