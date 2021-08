Bloober Team z rekordowym półroczem

Ponad 30 mln złotych przychodu i 14 mln zysku netto wypracowała GK Bloober Team w pierwszym półroczu 2021 roku. Na historyczne wyniki krakowskich mistrzów horroru wpłynęła głównie premiera gry The Medium na platformach PC i Xbox Series X oraz realizacja umowy z globalnym wydawcą.

– Pierwsza połowa bieżącego roku to okres dynamicznego rozwoju działalności całej GK Bloober Team. Najważniejszymi wydarzeniami była w tym czasie były premiera The Medium oraz podpisanie umowy strategicznej z KONAMI. Te wydarzenia pokazują, jak silna jest pozycja naszej firmy na światowym rynku – komentuje Piotr Babieno, prezes GK Bloober Team.

Grupa Kapitałowa Bloober Team w pierwszym półroczu 2021 r. odnotowała blisko 50% wzrost przychodów netto ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego – z 20.5 do ponad 30,6 mln zł. Jednocześnie zysk netto spółki osiągnął rekordowe 14 mln zł. Zdecydowany wzrost przychodów, pozwolił Bloober Team osiągnąć w H1 2021 ponad 7,65 mln zł zysku ze sprzedaży – o 46% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyniki związane są przede wszystkim z utrzymywaniem się wysokiego poziomu sprzedaży gier oraz realizacją umowy z globalnym wydawcą.

– The Medium odniosło ogromny sukces komercyjny, ale do wyczerpania potencjału tej gry jest jeszcze bardzo daleko – produkcja w dalszym ciągu osiąga dobre wyniki, a już we wrześniu tytuł zadebiutuje na PlayStation 5. Progres, jaki odnieśliśmy na przestrzeni ostatnich lat nie jest dziełem przypadku – jasna i konsekwentnie realizowana strategia długoterminowa pozwala nam na istotny wzrost znaczenia naszej marki na światowych rynkach. Stopniowo, ale dynamicznie zwiększamy skalę naszych produkcji oraz dążymy do zapewnienia graczom doznań najwyższej jakości, bez względu na platformę, z której korzystają – kontynuuje prezes.

Coraz lepiej w Grupie Kapitałowej Bloober Team prezentuje się również Feardemic. Spółka w ostatnim kwartale odniosła okresie jeden z pierwszych sukcesów wydawniczych za sprawą gry DARQ Complete Edition. Tytuł spotkał się z dużym uznaniem na konsolach Nintendo Switch i PlayStation 5 i zbierał oceny wyższe niż wydana samodzielnie przez twórców wersja PC.

– II kwartał stanowił przełom dla Feardemic. Poza udaną premierą DARQ Complete Edition, spółka znalazła szereg produkcji do swojego portfolio wydawniczego. Najważniejszą z nich jest gra Dark Fracture, która zadebiutuje na wszystkich platformach w 2022 roku. W sierpniu prezesem spółki został Scott Millard, który posiada wieloletnie doświadczenie w branży i rynku azjatyckim. Wierzymy, że pod jego przywództwem, Feardemic stanie się rozpoznawalnym graczem na globalnym rynku horrorów – mówi Piotr Babieno prezes GK Bloober Team.

Już wkrótce na rynku zadebiutuje The Medium w wersji na platformę Playstation 5. Nie jest to koniec istotnych informacji ze spółki.

– Od dłuższego czasu staramy się mówić wyłącznie o faktach, a nie opierać atmosfery wokół firmy na podstawie czczych zapowiedzi, które mają skłonić inwestorów do spekulacji naszymi akcjami. Tworzymy silne fundamenty – liderujemy sektorowi gier na New Connect nie tylko pod kątem przychodów i zysków, ale przede wszystkim sytuacji finansowej spółki mierzonej ilością gotówki na kontach (na koniec półrocza to ponad 26 milionów). Ta sytuacja pozwala nam więc na zrobienie kolejnych kroków rynkowych i odsłonięcia nowych kart z działaniami, które prowadzimy już od dłuższego czasu. Mamy nadzieję dać wkrótce wiele radości nie tylko naszym fanom i zespołowi, ale również Akcjonariuszom i Sympatykom Spółki – kończy Babieno.