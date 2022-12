Kluczowe trendy w e-commerce w 2023 roku

Szacuje się, że do 2027 roku wartość rynku e-commerce w Polsce wzrośnie o 94 mld złotych, a jego udział w sprzedaży detalicznej będzie wynosił 17%. Konsumenci coraz chętniej kupują online, przekonują się do nowych form płatności i stawiają na wygodne doświadczenie zakupowe. Co to oznacza dla handlu stacjonarnego?

Już 78% polskich internautów robi zakupy w e-sklepach. Pandemia przyspieszyła rozwój tego trendu. Konsumenci przywykli do wygodnych funkcji i szybkiego procesu zakupowego. Coraz częściej zamiast iść do sklepu, klienci wolą zamówić produkt przez internet i w razie potrzeby go zwrócić. Obserwując zmiany zachowań konsumenckich i analizując ich wpływ na biznes, wiele sklepów stacjonarnych przenosi się w całości lub częściowo do internetu. Prowadząc biznes online w 2023 roku warto mieć na uwadze główne trendy w e-commerce, które wyznaczają kierunek rozwoju całej branży.

Omnichannel i VR łącznikiem między e-sklepem a sprzedażą stacjonarną

Jednym z wyraźnych trendów jest optymalizowanie strategii omnichannel, czyli oferowanie klientom spójnego doświadczenia niezależnie od sposobu w jaki zdecydują się zrobić zakupy. Konsumenci przywykli do kupowania w różnych kanałach – na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, przez bannery reklamowe , czy newslettery. Chętnie odbierają zamówienia złożone przez internet w punktach stacjonarnych. Cenią sobie też wydłużony czas na zwrot, którego mogą dokonać w salonie lub bez wychodzenia z domu.

– Warto zadbać o to, by doświadczenie zakupowe we wszystkich kanałach było na jak najwyższym poziomie, gdyż przekłada się to na satysfakcję i lojalność klientów wobec marki. Zakupy bez wychodzenia z domu są wygodne, ale wiążą się z tym, że nie można zobaczyć produktu na żywo. Dlatego sklepy będą stawiać na technologię VR. Już teraz niektóre marki oferują tzw. wirtualne przymierzalnie, które pozwalają np. na dopasowanie kształtu okularów do twarzy. To wygodne rozwiązanie w przypadku braku czasu na zakupy stacjonarne, zbyt dużej odległości od sklepu czy po prostu chęci porównania ofert przed ostateczną decyzją. By skorzystać z tej technologii, konsumenci potrzebują tylko smartfona i aplikacji – komentuje Mateusz Osiecki, Country Manager PrestaShop Poland.

Płatności odroczone – większa wygoda i wartość koszyka

Kolejny trend, korzystny dla klienta, to płatności odroczone. Według raportu BlueMedia, w Polsce zaledwie 8% kupujących online korzysta z tego narzędzia. Zanotowało ono jednak w mijającym roku ogromny wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. Usługa Buy Now Pay Later pozwala otrzymać towar ze sklepu internetowego i zapłacić za niego później – zazwyczaj po miesiącu lub dwóch, jeżeli nie zdecydujemy się na zwrot. Klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami, nie musi też czekać na analizę kredytową.

– Wprowadzenie płatności odroczonych w sklepie internetowym wprost przekłada się na wzrost wartości koszyka i wyższy współczynnik konwersji. Spodziewamy się, że model Buy Now Pay Later będzie miał kluczowy wpływ na rozwój sektora e-commerce w najbliższej przyszłości – mówi Mateusz Osiecki.

Źródła:

Raport Strategy& Polska “Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce 2018-2027”

Raport Izby Gospodarki Elektronicznej ”W kryzysie do e-commerce”