Deweloperzy nadal wstrzymują nowe budowy

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego, które przeanalizowali eksperci Otodom Analytics wynika, że deweloperzy nadal ostrożnie rozpoczynają kolejne inwestycje. To efekt niepewności na rynku i obniżonego popytu.

7367 lokali mieszkalnych zaczęli budować w listopadzie deweloperzy działający w Polsce. To wprawdzie o 3% więcej niż przed miesiącem, ale w dłuższej perspektywie wyraźnie widać, że deweloperzy nie budują obecnie zbyt dużo. Listopad był pod tym względem słabszy od ubiegłorocznego o 43%, a gdy spojrzeć na 11 miesięcy 2022 r., to spadek rok do roku wynosi prawie 30%.

Jest to oczywiście związane z ogólnie pojętą sytuacją na rynku nieruchomości w Polsce. Listopadowa sprzedaż kredytów hipotecznych to spadek r/r o 71%, a to powoduje oczywiście spadek liczby transakcji. Na 7 głównych rynkach badanych przez Otodom Analytics (miasta + aglomeracje) deweloperzy sprzedali w listopadzie 3967 mieszkań, o 34% mniej niż przed rokiem.

W ostatnich trzech miesiącach (wrzesień – listopad) deweloperzy rozpoczęli budowę 23,2 tys. lokali mieszkalnych (to o 37% mniej niż w analogicznym okresie rok temu i o 44% mniej niż dwa lata temu), wskaźnik ten utrzymuje się na tak niskim poziomie całą jesień 2022 roku i niewiele wskazuje, by zimą miało się to zmienić.



Końcówka roku stoi na rynku pod znakiem nowego rządowego programu mieszkaniowego, “Bezpieczny Kredyt 2%”. Na razie znane są tylko jego założenia, ale na tę chwilę wiele wskazuje, że będzie to dla kupujących ciekawe rozwiązanie. Uprawnieni do skorzystania z preferencyjnego kredytu będą czekać na wejście w życie programu, co spowoduje dodatkowe obniżenie popytu w pierwszej połowie 2023 r. Popytu, który nie zniknie, tylko będzie się kumulował. A gdy śluzy zostaną otwarte, gwałtowny wzrost liczby transakcji przy niedostatecznej ofercie doprowadzi do wzrostu cen.

Marcin Krasoń, ekspert Otodom Analytics