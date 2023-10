Kody QR to nowy cel hakerów

Hakerzy tym razem wykorzystują kody QR! Analitycy Check Point Software zaobserwowali 587-proc. wzrost ataków typu Quishing, a wśród ofiar miała być m.in. „duża amerykańska firma energetyczna”. Tymczasem Polacy coraz chętniej korzystają z kodów. Wg badania MediaHub Poland, przeprowadzonego przez Pollster, do regularnego używania QR kodów przyznaje się 61 proc. badanych.

Specjaliści bezpieczeństwa cybernetycznego z Check Point Software poinformowali, że ich usługa Harmony Email odnotowała w okresie od sierpnia do września niemal 6-krotny wzrost liczby oszustw phishingowych wykorzystujących kody QR. Ma to odpowiadać tysiącom ataków w skali miesiąca.

– Kody QR są świetnym sposobem na ukrycie złych zamiarów. Za obrazem może znajdować się złośliwy link, który bez zeskanowania i analizy nie będzie wzbudzał podejrzeń – zauważa Jeremy Fuchs, badacz cyberbezpieczeństwa w Check Point Software.

Ponieważ użytkownicy są już przyzwyczajeni do skanowania kodów QR, otrzymanie ich w wiadomości e-mail zazwyczaj nie jest powodem do niepokoju. Według Statista w 2022 r. około 89 milionów użytkowników smartfonów w Stanach Zjednoczonych zeskanowało kod QR na swoich urządzeniach mobilnych, co oznacza wzrost o 26 procent w porównaniu z 2020 r. Przewiduje się, że wykorzystanie mobilnych skanerów kodów QR będzie stale rosło, osiągając ponad 100 milionów użytkowników w USA do 2025 roku.

Również w Polsce to coraz popularniejszy nośnik informacji – Do regularnego używania QR kodów przyznaje się 61 proc. badanych, a aż 54 proc. konsumentów skanuje je na opakowaniach produktów, by dowiedzieć się czegoś więcej – wnioskują autorzy badania przeprowadzonego na zlecenie MediaHub Poland. W trakcie trwania pandemii: 26 proc. badanych znacząco zwiększyło wykorzystywanie kodów, 38 proc. zrobiło to w nieznacznym stopniu, a 33 proc. używa ich jak wcześniej.