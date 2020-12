Kompetencje przyszłości – jakie umiejętności pracowników są ważne w czasie pandemii?

Rok 2020 był pełen wyzwań, zarówno dla międzynarodowych korporacji, jak i lokalnych firm. Zmiany dotknęły dosłownie wszystkich. Wybuch pandemii, lockdown, przejście na tryb pracy zdalnej, który w przypadku wielu organizacji był wprowadzany praktycznie z dnia na dzień i wreszcie zarządzanie biznesem w czasach kryzysu, wymagało od nas ogromnej elastyczności. W obliczu tzw. nowej rzeczywistości na znaczeniu zyskały umiejętności, które będą odgrywać kluczową rolę także w najbliższej przyszłości. Jakie konkretnie?

Jeszcze na początku roku, rozmawiając o rozwoju kompetencji wśród pracowników jako jeden z głównych, warunkujących go czynników, wskazywaliśmy postęp technologiczny i cyfryzację. Dziś, patrząc na wydarzenia z ostatniego półrocza, widzimy, że przyszłość nadeszła zdecydowanie szybciej niż się tego spodziewaliśmy. Przez ostatnie pół roku zmienił się i wciąż się zmienia styl naszej pracy i funkcjonowania biznesu. Szybko okazało się, że możliwość odpowiedniego zaadoptowania się do nowych realiów wymaga od pracowników konkretnych umiejętności, które jednocześnie stały się niezwykle ważne dla pracodawców. – W obliczu tzw. nowej rzeczywistości poza kompetencjami twardymi, potrzebnymi do wykonywania obowiązków na konkretnym stanowisku na znaczeniu zyskały kompetencje miękkie, które pozwalają na sprawne funkcjonowanie w stale zmieniających się warunkach – tłumaczy Stephane Tikhomiroff, Dyrektor Generalny Perfetti Van Melle Polska. – Na pierwszy plan wysuwa się elastyczność, otwartość na zmiany, samodyscyplina czy umiejętność samodzielnej, dobrej organizacji swojej pracy. To cechy wręcz niezbędne, gdy mówimy o realizacji działań w rozproszonych zespołach. Dla pracodawcy liczy się także lojalność – pracownik, na którego można liczyć w tych niepewnych czasach jest na wagę złota – dodaje.

Czuje więc rozumiem

Wśród najbardziej pożądanych kompetencji, których znaczenie będzie kluczowe także w nachodzącym roku znajdują się również te związane z inteligencją emocjonalną. Empatia i wyrozumiałość wobec swoich współpracowników to cechy wymagane dziś przede wszystkim od liderów, ale nie tylko. Pełnienie obowiązków służbowych w nowych warunkach, ze zwiększonym poziomem stresu i niepokoju, może być zupełnie nowym wyzwaniem. Inaczej do pracy zdalnej będą podchodzić np. młodzi specjaliści, którzy świetnie czują się w środowisku nowych technologii, a inaczej pracownicy ceniący sobie przede wszystkim kontakt bezpośredni czy łączący pracę na zasadach home office z opieką nad dziećmi i nauczaniem zdalnym. Zrozumienie potrzeb oraz ograniczeń każdego zatrudnionego staje się obecnie kluczowe dla odpowiedniego motywowania, a co za tym idzie efektywności pracy całego zespołu.

Wygrywa zaangażowanie

Kolejną niezwykle istotną cechą pracownika przyszłości jest tzw. otwarty umysł i chęć stałego rozwoju. Doświadczenia bieżącego roku pokazują, że model funkcjonowania biznesu może zmieniać się niezwykle dynamicznie. Aby miał szansę na dostosowanie się do bieżących wyzwań niezbędny jest zespół profesjonalistów, którzy są otwarci na zdobywanie nowych kompetencji pozwalających im na szybkie dostosowanie się do zmieniających się warunków pracy. – Z punktu widzenia pracodawcy ogromne znaczenie ma dziś także kreatywność i osobiste zaangażowanie. W Perfetti Van Melle te właśnie cechy pracowników pozwoliły nam na sprawne przejście przez ten swoisty „sprawdzian”, jakim był rok 2020. Cały zespół PVM wykazał się silną aktywnością i elastycznością w działaniu, dzięki czemu wchodzimy w nowy rok silniejsi i przygotowani na czekające rynek wyzwania – podsumowuje Tikhomiroff.