Już za 7 tygodni, w dniach 6-8 października br. w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi, odbędzie się Kongres Nowej Mobilności. To kolejna edycja najważniejszej w Polsce konferencji w całości poświęconej elektromobilności. W tym roku organizatorzy, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych i Miasto Łódź, rozszerzają formułę kongresu o wyjątkowe wydarzenie towarzyszące – Manufakturę Elektromobilności.

Dwie sceny, sześć sal warsztatowych i okrągłych stołów, ponad czterdzieści spotkań merytorycznych, dziesięć premier, pięćdziesięciu wystawców i dwustu ekspertów oraz praktyków rynku – KNM 2021 to najlepsza okazja do dyskusji w gronie ekspertów branży zeroemisyjnego transportu, liderów tego rynku w Polsce. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w fenomenalnej przestrzeni Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.

– Mamy świadomość, że elektromobilność to nie tylko globalny trend. To szansa, aby poprawić jakość życia mieszkańców polskich miast. W Łodzi w pełni dostrzegamy korzyści wynikające z rozwoju zeroemisyjnego transportu, dlatego chętnie przystąpiliśmy do współorganizacji Kongresu Nowej Mobilności. Serce zrównoważonego transportu w Polsce będzie w październiku biło w Łodzi – mówi Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi i przypomina, że Łódź, jako pierwsze w Polsce miasto, wprowadziło specjalne oznaczenia dla samochodów elektrycznych poruszających się po buspasach. Elektryfikuje również publiczny transport zbiorowy i wspiera rozbudowę sieci ładowania.

Kongres Nowej Mobilności 2021 kierowany jest głównie do osób zawodowo związanych z rynkiem e-mobility. Organizatorzy podkreślają, że największą zaletą wydarzenia jest jego otwarta formuła, gwarantująca dostęp do wiedzy eksperckiej oraz integrację pomiędzy uczestnikami. Program jest niezwykle merytoryczny, ponadto zaplanowano wiele wydarzeń specjalnych, takich jak np. Polish Battery Day, który w całości poświęcony zostanie roli Polski w światowym i europejskim łańcuchu dostaw baterii do pojazdów elektrycznych. W Łodzi odbędzie się też specjalna sesja Pre-COP26, czyli wstęp do nadchodzącego szczytu klimatycznego w Glasgow (Wielka Brytania) oraz panele eksperckie związane z unijnym pakietem „Fit for 55” i Inicjatywą na rzecz Zielonego Transportu CEE GTI (z ang. Green Transport Initiative) powołaną przez PSPA i słowacką organizację SEVA.

– Kongres Nowej Mobilności powraca w wielkim stylu. Już w październiku ponownie zgromadzimy kluczowych interesariuszy całego łańcucha wartości zeroemisyjnego transportu. Producenci pojazdów elektrycznych, operatorzy transportowi, firmy technologiczne, infrastrukturalne i energetyczne, rozwijające się startupy i decydenci spotkają się, aby omawiać wprowadzane na rynek technologie nowej generacji, a także identyfikować modele biznesowe, wymagania infrastrukturalne oraz partnerstwa, gwarantujące finansowanie projektów mobilnościowych. Wszystko po to, aby zmniejszyć emisje oraz umożliwić bezpieczny i zrównoważony przepływ ludzi, towarów i usług w Polsce – zapowiada Maciej Mazur, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Kongres odbędzie się w dniach 6-8 października br. Tuż po jego zakończeniu, rozpocznie się specjalne wydarzenie towarzyszące – Manufaktura Elektromobilności, która odbędzie się w dniach 8-9 października. Rynek łódzkiej Manufaktury zamieni się w wyjątkową strefę zeroemisyjnych technologii w transporcie, otwartą dla wszystkich zwiedzających (wcześniej strefa ekspozycyjna będzie zorganizowana przed Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi).

– W ramach wydarzenia w łódzkiej Manufakturze odbędą się prelekcje i debaty edukacyjne oraz warsztaty poświęcone ekologii, ochronie klimatu i oczywiście elektromobilności. Na rynku Manufaktury odbędzie się także prezentacja aktualnie dostępnych modeli samochodów elektrycznych, a także infrastruktury ładowania. Uczestnicy tego wydarzenia będą również świadkami pierwszego zlotu członków EV Klubu Polska, który z rynku Manufaktury przemieści się na ul. Piotrkowską. Tam też zostanie wydzielona specjalna strefa dla klubowiczów i gości – mówi Łukasz Lewandowski, Koordynator EV Klub Polska.

Więcej informacji o Kongresie Nowej Mobilności 2021 dostępne jest na stronie internetowej www.kongresnowejmobilnosci.pl, która umożliwia również rejestrację na wydarzenie.