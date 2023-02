Kontener biurowy – używany czy nowy

Coraz częściej na przestrzeń biurową patrzy się w bardziej elastyczny sposób, a możliwe jest to za sprawą nowoczesnych kontenerów biurowych. To właśnie dzięki nim w szybki i prosty sposób można organizować przestrzeń do pracy biurowej w miejscach, gdzie wcześniej nie było to możliwe. Popularne kontenery socjalne znane z różnego rodzaju budów znalazły zastosowanie również w innych branżach. Co istotne, do wyboru mamy nie tylko różne rodzaje konstrukcji, ale także kontenery biurowe używane i nowe. Na jakie rozwiązanie warto postawić?

Kontenery biurowe i ich zalety

Dzisiaj kontenery biurowe pojawiają się w miastach i na ich peryferiach oraz wszędzie tam, gdzie potrzeba miejsca do pracy, a budowa normalnego tradycyjnego biura nie jest możliwa lub jest po prostu nieopłacalna. Kontenery biurowe są w tym przypadku idealną alternatywą, która pozwala na stworzenie w pełni funkcjonalnej przestrzeni biurowej. Do ich największych zalet zaliczyć należy:

mobilność kontenerów (w każdej chwili możemy przenieść kontener biurowy w inne miejsce)

(w każdej chwili możemy przenieść kontener biurowy w inne miejsce) szybka instalacja, kontener jest przywożony i podpinany pod dostępne media

kontener jest przywożony i podpinany pod dostępne media brak skomplikowanych formalności, jakie mają miejsce przy budowie tradycyjnego budynku

jakie mają miejsce przy budowie tradycyjnego budynku atrakcyjna cena

możliwość łatwego odsprzedania kontenera / jego modyfikacji i przekształcenia w lokal handlowy czy gastronomiczny lub magazyn

Warto tutaj zaznaczyć, że kontenery biurowe to w pełni wykończona przestrzeń biurowa, która jest zaopatrzona w niezbędne do komfortowej pracy wyposażenie. Są one wyposażone w instalacje elektryczne, grzewcze, a w razie potrzeby także wodno-kanalizacyjne. Wnętrze kontenera można zaplanować w dowolnym stylu, przykładowo stawiając na duże przeszklenia.

Kontener biurowy nowy

Wybierając nowy kontener biurowy, otrzymujemy konstrukcję, która jest całkowicie nieużywana, zatem nie wymaga żadnych ewentualnych napraw czy odświeżenia. Oczywiście nie każdy używany kontener wymaga remontu. Przy czym korzystną opcją w przypadku nowego kontenera biurowego może być jego wykonanie na indywidualne zamówienie. W takiej sytuacji mamy wpływ na to, jak będzie wyglądał nasz kontener i jakie rozwiązania konstrukcyjne zostaną w nim zastosowane.

Używany kontener biurowy

Kontener biurowy używany to już gotowa konstrukcja, która była wcześniej użytkowana. Ich największą zaletą jest przede wszystkim atrakcyjna cena. Tego typu kontenery doskonale sprawdzają się w sytuacji, gdy pasują nam zastosowane w używanym kontenerze rozwiązania i chcemy nabyć kontener dostępny od ręki. Co prawda taki kontener biurowy także można gruntownie wyremontować, zmieniając niektóre elementy wykończenia czy wstawiając inne okna albo drzwi.

Co wybrać – nowy czy używany kontener?

Nowy czy używany kontener to tak naprawdę wybór determinowany indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami. Szukając kontenera biurowego mamy do wyboru wiele opcji, które należy po prostu porównać, uwzględniając nie tylko to czy kontener jest nowy, czy używany, ale czy po prostu dany kontener spełnia nasze wymagania. Nowy kontener to opcja szczególnie istotna przy realizacji indywidualnych konstrukcji, których nie ma na rynku. Natomiast używany kontener to zazwyczaj rozwiązanie na już, dostępne w atrakcyjniejszej cenie.