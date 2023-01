Kredyt gotówkowy ze stałą ratą – co warto wiedzieć?

Rata stała czy zmienna – to pytanie zadaje sobie przy podpisywaniu umowy z bankiem wielu polskich klientów. Coraz częściej wybierany jest ten pierwszy wariant. Popularność kredytów ze stałą ratą, choć ich koszt jest nieco wyższy od tych z ratą zmienną, wynika z niepewnej sytuacji na rynku. Od października 2021 r. mieliśmy bowiem do czynienia ze stały wzrostem stóp procentowych, wpływających na wysokość raty kredytowej. Atutem kredytów ze stałym oprocentowaniem jest to, że nie trzeba się martwić o miesięczne wzrosty wydatków.

Czym jest kredyt ze stały oprocentowaniem?

Kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem to produkt bankowy, który opiera się o stały wskaźnik procentowy. Nie mają na niego wpływu decyzje o podniesieniu i obniżeniu stóp procentowych czy też zmieniający się wskaźnik WIBOR (oprocentowania pożyczek oferowanych bankom przez inne banki). Wysokość oprocentowania w takim przypadku jest ustalana w umowie kredytowej i będzie obowiązywać przez 5-10 lat lub przez cały okres jej trwania, jeśli jest ona krótsza.

Kredyt ze stałym oprocentowaniem – zalety i wady

Oprocentowanie kredytu gotówkowego stałe ma wiele zalet. Przede wszystkim zapewnia ono stabilizację i bezpieczeństwo finansów, bo wiemy, jakich kosztów w domowym budżecie możemy się spodziewać w kolejnych miesiącach. Rata kredytu gotówkowego nie jest zatem zależna od takich czynników jak sytuacja polityczna i gospodarcza w kraju oraz na świecie.

Wśród wad kredytu ze stałym oprocentowaniem możemy wymienić większą zdolność kredytową wymaganą przez bank, w odróżnieniu od kredytu ze zmiennym oprocentowaniem (które jest na dzień podpisania umowy niższe). Co więcej, gdyby w okresie trwania umowy kredytowej stopy procentowe zaczęły spadać, może się okazać, że łączny koszt kredytu ze stałym oprocentowaniem będzie wyższy niż przy oprocentowaniu zmiennym. Jaki kredyt zatem warto wybrać? Tę decyzję możemy podjąć, korzystając z wiedzy profesjonalnego doradcy finansowego, który weźmie pod uwagę szereg czynników. Biorąc jednak pod uwagę obecną sytuację na świecie związaną z kryzysem gospodarczym po pandemii koronawirusa oraz działaniami wojennymi na Ukrainie, trend wzrostowy dotyczący oprocentowania zmiennego nieprędko się zmieni. Widać to po retoryce Narodowego Banku Polskiego, która od wielu miesięcy nawet na chwilę nie uległa zmianie.

W których bankach jest dostępny kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem?

Nie wszystkie banki przygotowały dla swoich klientów propozycje obejmującą kredyty ze stałym oprocentowaniem. Po zmianie sytuacji gospodarczej ta liczba jednak stale rośnie i rzadziej można spotkać bank, który nie ma w swojej palecie kredytu o niezmiennym oprocentowaniu. Aktualna propozycja kredytów gotówkowych, w których są raty stałe, jest dostępna w rankingach kredytów gotówkowych online, które podlegają ciągłej aktualizacji. Doskonałym przykładem takiego kredytu jest Równoratka, którą udostępnia Santander Consumer Bank – bank od kredytów. Równoratka to kredyt ze stałą ratą nawet na 42 miesiące, udzielony na kwotę 5, 10 lub nawet 15 tysięcy złotych, przy racie miesięcznej odpowiednio 150, 300 oraz 450 złotych. Aby go uzyskać, wystarczy udać się do najbliższego oddziału banku i przedstawić dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie o dochodach, które pozwoli na oszacowanie zdolności kredytowej. Przy sprawnym załatwieniu wszelkich formalności możliwe jest uruchomienie kredytu, nawet w dniu zawarcia umowy. Pieniądze zostaną w takim przypadku przekazane zgodnie z naszą dyspozycją – w gotówce do banku, przekazem pocztowym lub przelewem na konto.

