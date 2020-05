Kto skorzysta na Baltic Pipe? Dla Polski to strategiczna inwestycja

Gazociąg Baltic Pipe to strategiczna inwestycja, która ma na celu otworzenia nowego korytarza dostaw gazu na europejski rynek. Umożliwi sprowadzanie do 10 miliardów m³ paliwa z Norwegii. W 25-30 proc. będzie on wydobywany na koncesjach znajdujących się w posiadaniu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Dla Polski oznacza to bardzo dużą opłacalność wydobycia, ponieważ gaz będzie wydobywany przez rodzimą spółkę. To także zapewnienie bezpieczeństwa.

– Baltic Pipe daje nam możliwość pozyskiwania surowca niezależnie od sytuacji politycznej i relacji z którymś z państw producentów – powiedział serwisowi eNewsroom Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl. – Realizacja tej inwestycji ma jednak jeszcze inną zaletę dla naszego kraju. Otworzy drogę do wypracowania pozycji tzw. hubu gazowego. Oznacza to możliwość rozdysponowania przez Polskę nadwyżki sprowadzanego gazu do innych krajów. Mówi się, że potencjalnym odbiorcą ma być między innymi Ukraina. Nasi sąsiedzi od 2015 roku nie korzystają z oferty Gazpromu i nie sprowadzają gazu bezpośrednio z Federacji Rosyjskiej. Nowa możliwość połączenia Polski i Ukrainy w tym zakresie może być ciekawą alternatywą. Chodzi tutaj zarówno o korzyści polityczne, jak i ekonomiczne – zaznaczył Marszałkowski.