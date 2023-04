Kto zyska na odbudowie Ukrainy?

Odbudowa Ukrainy to będzie wielki i wieloletni program inwestycyjny. Z takim procesem mieliśmy do czynienia w Polsce – wysoki napływ inwestycji zagranicznych, które były bardzo korzystne dla rozwoju gospodarczego. Owszem, zdarzały się pewne nieprawidłowości i niektóre sektory polskiego rynku zostały mocno zmonopolizowane przez duże koncerny zagraniczne – ale z tym należy umieć sobie radzić. Podobnie jest w przypadku Ukrainy. Nie można myśleć, czy Polacy uzyskają więcej, czy Niemcy. Jeśli Ukraińcy zakończą wojnę zwycięsko i będą mogli spokojnie odbudowywać swój kraj – to każda pomoc i każdy, kto będzie z nimi tego dzieła dokonywał, będzie mógł również zarobić swoją uczciwą złotówkę czy euro. To jest gra win-win.

– Kiedy zastanawiamy się nad tym, które społeczeństwa czy które państwa mogą zyskać w procesie odbudowy gospodarki ukraińskiej, ja bym przestrzegał przed myśleniem o tym procesie w sposób konkurencyjny. My trochę zapominamy, że współczesna gospodarka, naprawdę efektywna gospodarka – a taka jest chyba marzeniem Ukraińców – jest po prostu gospodarką otwartą – powiedział serwisowi eNewsroom.pl Grzegorz Cydejko, publicysta ekonomiczny. – I to oznacza, że raczej możemy się spodziewać ewentualnie pewnych obostrzeń, restrykcji wobec tych kierunków napływu inwestycji czy współpracy gospodarczej, które mogą być wrażliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa. Na pewno inwestycje rosyjskie będą niemożliwe w najbliższych latach na Ukrainie. Ale inwestycje z krajów demokratycznych – zwłaszcza tych, które wspierają Ukrainę w ramach koalicji teraz w czasie wojennym – nie będą limitowane. I wydaje się, że powinniśmy porzucić taki sposób myślenia, że to zniszczony kraj, więc będzie można łatwo i dużo zarobić – kto pierwszy, ten lepszy. Albo czy Ukraińcy będą preferowali inwestycje polskie, a nie na przykład niemieckie? Nie, nie będą preferowali żadnych. O tym jestem absolutnie przekonany. To, na czym nam powinno zależeć, to jest jak najszybsza budowa takiej tkanki regulacyjnej, prawnej i ustawowej, która dawałaby równość szans wszystkim, którzy dobrze życzą i chcą uczciwie zarobić swoje pieniądze razem z Ukraińcami – podkreślił Cydejko.