Kuehne+Nagel i IAG Cargo kończą realizację pierwszego bezemisyjnego projektu czarterowego

Seria 16 czarterowych lotów ze Stuttgartu do Atlanty

Zabezpieczenie 1,2 miliona litrów zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF) dzięki IAG Cargo

Wspieranie Klientów z branży automotive w redukcji emisji CO2

Kuehne+Nagel i IAG Cargo, należąca do grupy International Airlines Group, zrealizowali 16 neutralnych węglowo lotów czarterowych ze Stuttgartu do Atlanty po zabezpieczeniu pierwszych 1,2 miliona litrów zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF). To pierwsza w historii współpraca, która miała na celu zrealizowanie serii lotów czarterowych z zerową emisją dwutlenku węgla. W tym projekcie wykorzystano samoloty przeznaczone przede wszystkim do transportu pasażerskiego, które tymczasowo przeznaczono do transportu ładunków.

Ostatni z lotów British Airways B787-900 opuścił Stuttgart 26 czerwca z ok. 45 tonami części samochodowych i innymi towarami przemysłowymi na pokładzie. Kuehne+Nagel rozpoczęło tę działalność czarterową w zeszłym roku i odtąd zrealizowało ponad 300 wylotów – wszystkie neutralne węglowo dzięki kompensacji emisji lub wykorzystaniu paliwa alternatywnego.

Ponieważ SAF nadal generuje pewne emisje CO2, całkowitą neutralność węglową osiągnięto poprzez zastąpienie każdego litra nafty w paliwie do silników odrzutowych 1,25 litra SAF. Inicjatywa ta podkreśla znaczenie wspólnych wysiłków na rzecz tworzenia zrównoważonych możliwości transportowych na lotniskach, pozwalających unikać generowania dalszych emisji dwutlenku węgla.

Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie Klientów na logistykę przyjazną środowisku, Kuehne+Nagel rozszerza portfolio zrównoważonych usług o innowacyjne i łatwe do dostosowania opcje wysyłki. Dotychczasowe całkowite zaangażowanie 12,7 mln litrów SAF pozwala Klientom Kuehne+Nagel czerpać korzyści z paliw alternatywnych, aby uniknąć generowania emisji CO2 z ich transportu lotniczego na całym świecie.

Yngve Ruud, Członek Zarządu Kuehne+Nagel, odpowiedzialny za logistykę lotniczą, skomentował: „Zmiany klimatyczne nadały priorytetowy charakter poszukiwaniom paliw odnawialnych, ponieważ są one obecnie najskuteczniejszym sposobem na dekarbonizację naszego przemysłu. Kuehne+Nagel zobowiązuje się do zwiększenia dostaw SAF w ramach programu Net Zero Carbon. Nasza współpraca z dostawcami ma tutaj kluczowe znaczenie, a zaufani partnerzy, tacy jak IAG Cargo, odgrywają ważną rolę w osiąganiu naszych celów poprzez wspieranie wdrażania zrównoważonych paliw, aby nasi Klienci mogli wysyłać swoje produkty w łatwy, przejrzysty i zrównoważony sposób”.

John Cheetham, Chief Commercial Officer w IAG Cargo, skomentował: „International Airlines Group to pierwsza europejska grupa lotnicza, która zobowiązała się do zasilania 10% realizowanych lotów zrównoważonym paliwem do 2030 roku. Te loty czarterowe są pierwszym krokiem IAG Cargo na tej drodze – jestem niesamowicie dumny z naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój, wspierający ograniczenie śladu węglowego. Nieustannie poszukujemy sposobów zmniejszenia naszego wpływu na środowisko i jednoczesnego ulepszenia oferty dla Klientów. Byliśmy zachwyceni, że mogliśmy wesprzeć Kuehne+Nagel w pozyskiwaniu SAF, aby zasilić ten przełomowy projekt”.

SAF jest obecnie najskuteczniejszym sposobem znacznego zmniejszenia emisyjności transportu. W przeciwieństwie do paliw kopalnych, które są wyczerpywalnymi zasobami i uwalniają dodatkowe emisje CO2, zrównoważone paliwo lotnicze jest produkowane z surowców odnawialnych.