Spółka CMR Surgical pozyskała 600 mln dolarów w ramach finansowania serii D

CMR Surgical firma działająca w branży robotyki chirurgicznej, ogłosiła dzisiaj, że pozyskała 600 milionów dolarów (425 milionów funtów szterlingów) w ramach finansowania serii D. Rundą inwestycji kierował SoftBank Vision Fund 2[i] we współpracy z Ally Bridge Group. Zdobyte środki pomogą w realizacji misji firmy, jaką jest udostępnienie chirurgii laparoskopowej jak największej liczbie pacjentów na całym świecie. Kapitał posłuży do poszerzenia na skalę globalną komercjalizacji robota chirurgicznego Versius® stworzonego przez CMR, a także do dalszego rozwoju jego cyfrowego ekosystemu.

We współpracy z chirurgami i szpitalami, CMR dąży do zapewnienia optymalnego narzędzia, dzięki któremu zrobotyzowana chirurgia laparoskopowa stanie się przystępna cenowo i powszechnie dostępna. Niewielkie rozmiary, poręczność i wszechstronność systemu Versius przysporzyły mu popularności wśród specjalistów i lekarzy z całego świata. W ramach międzynarodowej ekspansji firmy CMR, system Versius został z powodzeniem wprowadzony na rynki wielu krajów, w tym w Europie, Australii, Indiach i na Bliskim Wschodzie. Popyt na robota chirurgicznego CMR stale rośnie, a według prognoz Spółki, podobny trend będzie utrzymywał się również w przyszłości.

Finansowanie serii D zapewnia środki, które pozwolą w pełni zrealizować strategię CMR, zakładającą szybkie przyspieszenie ekspansji geograficznej Spółki i opiera się na przyjętym przez Spółkę długofalowym planie jej rozwoju jako niezależnego przedsięwzięcia biznesowego. Pozyskane fundusze zostaną również wykorzystane do dalszej rozbudowy cyfrowego ekosystemu, w tym nowych rozwiązań technologicznych, takich jak aplikacja Versius Connect, stworzona dla chirurgów korzystających ze zrobotyzowanego systemu chirurgicznego Versius.

Oprócz SoftBank Vision Fund 2 i Ally Bridge Group w rundę finansowania zaangażowali się również nowi inwestorzy międzynarodowi, w tym RPMI Railpen, Tencent i Chimera, poszerzając tym samym geograficzny zasięg bazy akcjonariuszy. Dotychczasowi inwestorzy, w tym spółka LGT i powiązana z nią platforma do społecznie zaangażowanego inwestowania (impact investing) Lightrock, Watrium, Cambridge Innovation Capital, PFM Health Sciences i GE Healthcare, również uczestniczyli w tej rundzie.

Jak mówi Per Vegard Nerseth, prezes CMR: „Najnowsza pula środków stanowi dla CMR istotne dofinansowanie, które przyspieszy wprowadzenie systemu Versius do szpitali na całym świecie, zapewniając jednocześnie pełną elastyczność w realizacji naszych pozostałych celów. Ten znaczący zastrzyk kapitału, dzięki któremu wartość naszej spółki szacowana jest obecnie na 3 miliardy dolarów, nie tylko odzwierciedla poziom zainteresowania naszym produktem, ale także ukazuje skalę działalności i pozwoli nam na znaczący rozwój technologii oraz globalną ekspansję. Nasz wiodący inwestor, spółka SoftBank, posiada bogate doświadczenie we wspieraniu przełomowych modeli biznesowych i innowacyjnych technologii. Nie możemy się doczekać możliwości skorzystania z jej wiedzy i rozbudowanego ekosystemu. Chciałbym również podziękować naszym obecnym inwestorom za ich długofalowe wsparcie”.

Tak skomentował finansowanie Yanni Pipilis, partner zarządzający w spółce SoftBank Investment Advisers: „Popyt na minimalnie inwazyjne roboty chirurgiczne wśród chirurgów i pacjentów gwałtownie rośnie. Dotychczas, istotną przeszkodą w ich upowszechnieniu były wysokie koszty. CMR Surgical dokonuje przełomu w robotyce chirurgicznej, udostępniając roboty wspierające zabiegi otwarte i laparoskopowe na nowych rynkach, również w miejscach, gdzie rzadziej wykonuje się operacje przy wykorzystaniu tego typu rozwiązań, takich jak Indie, Bliski Wschód czy Ameryka Łacińska. Cieszymy się, że możemy wesprzeć CMR w realizacji ich misji udostępniania korzyści związanych z minimalnie inwazyjną chirurgią jak największej liczbie pacjentów”.

Charles Chon, partner i szef działu technologii medycznych, Ally Bridge Group, dodaje: „Będąc specjalistami w dziedzinie nauk biologicznych i aktywnymi inwestorami w obszarze robotyki chirurgicznej, jesteśmy przekonani, że łatwość obsługi i przystępność cenowa systemu Versius pozwoli istotnie zmienić oblicze robotyki chirurgicznej i zdemokratyzować ją, zarówno pod względem proceduralnym, jak i geograficznym. Jesteśmy dumni, że możemy wesprzeć dalszy rozwój CMR jako wizytówki brytyjskiej innowacyjności i dostawcę rozwiązania dla wszystkich chirurgów i ich pacjentów”.

J.P. Morgan działał jako wyłączny agent ds. plasowania emisji przy finansowaniu serii D spółki CMR Surgical.

[i] Na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu prasowego SoftBank Group Corp. przekazała wkłady kapitałowe, aby umożliwić funduszowi SoftBank Vision Fund 2 („SVF 2”) dokonanie inwestycji w niektóre spółki portfelowe. . Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna udziałów jako spółka komandytowa w jakimkolwiek funduszu, w tym w SVF 2. SVF 2 nie dokonał jeszcze zamknięcia dla podmiotów zewnętrznych i przekaże wszystkim potencjalnym inwestorom zewnętrznym dodatkowe informacje o inwestycji SVF 2 przed zamknięciem.