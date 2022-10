L4 od psychiatry — jak je uzyskać i co powinieneś wiedzieć?

W dobie dzisiejszych czasów coraz więcej osób decyduje się, na leczenie psychiatryczne i uzyskanie L4. Aberracje umysłowe stanowią poważne zagrożenie dla życia człowieka, nie mniejsze niż nowotwór. Na kondycję mentalną wpływają w szczególności aktualne wydarzenia m.in.: wojna w Ukrainie, inflacja, a także pandemia Covid-19. Dane schorzenie psychiczne może być na tyle dotkliwe, że będzie potrzebne wystawienie L4 w formie online. Jak zdobyć L4 od psychiatry online? Co powinieneś wiedzieć, ubiegając się o takowe zaświadczenie? Zapraszam do artykułu.

Czy kwalifikujesz się, żeby uzyskać L4 od psychiatry?

Zdobycie L4 od psychiatry, jest możliwe jedynie w istotnych przypadkach. Zatem nie jest możliwe, żeby uzyskać zwolnienie L4 w każdym stanie zdrowia. Do uzyskania zwolnienia o czasowej niemożności wykonywania danej pracy, potrzebna jest podstawa o złym stanie psychicznym. Dolegliwości muszą być na tyle dokuczliwe, że zaburzają funkcjonowanie pacjenta, czego efektem jest niedyspozycja do wykonywania obowiązków zawodowych. Natomiast, żeby stwierdzić daną aberrację psychiczną, potrzebny jest wywiad z cierpiącym. Podstawą do wypisania zwolnienia L4, jest na przykład.: wypalenie zawodowe, bezsenność, zmęczenie chroniczne, a także stany depresyjne.

Zobacz, jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne na e-lekarz24h.pl

Zwolnienie L4, jak zdobyć je w formie online?

Zdrowie psychiczne stanowi fundament naszego zdrowia. W głównej mierze to umysł przyczynia się do tego, czy jesteśmy w pełni sił, czy jednak niezbędna jest wizyta u lekarza. Jeżeli nasza kondycja psychiczna znacząco upadła i podjęliśmy decyzję o terapii psychicznej, niezbędne będzie wystawienie zwolnienia L4. Zaświadczenie najlepiej zdobyć w formie online, jeżeli osoba cierpiąca ma problemy z przebywaniem wśród społeczeństwa. Zdobycie L4 od psychiatry online — na regenerację i wsparcie farmakologiczne — nie jest wymagane od lekarza POZ. W ten sposób pacjent ma o wiele łatwiejszy dostęp do psychiatrów, a także skrócony zostaje czas oczekiwania na wizytę. Pacjent może zatem przeprowadzić wizytę online, a w ten sposób odebrać L4 bez wychodzenia z domu. Najbardziej intuicyjnym sposobem, na uzyskanie takowego zwolnienia, jest skorzystanie ze stron internetowych, na których różni psychiatrzy świadczą swoje usługi, m.in., wystawianie czasowych świadczeń o niezdolności do pracy. Zaświadczenie wystawione przez prywatnego psychiatrę w formie online, jest tak samo rozpatrywane, jak standardowy dokument wystawiony przez internistę. Właściwie przeprowadzony wywiad jest fundamentem do wystawienia odpowiedniego zaświadczenia L4.

Jak długo można pozostać na L4 od psychiatry?

Zaświadczenie o niemożności wykonywania pracy, wystawia lekarz psychiatra i to właśnie on decyduje o długości zwolnienia. Głównym determinantem, decydującym o okresie zwolnienia L4, jest schorzenie pacjenta, a także jego intensywność i nasilenie. Warto zaznaczyć, że okres ten nie może przekraczać 182 dni. L4 w formie online upoważnia, do pobiera honorarium lub zasiłku w wysokości 80% podstawy. Chory, który przebywa na terapii regeneracyjnej, musi zastosować się do zaleceń specjalisty, a zatem wszystkie asumpty świadczące o niepodporządkowaniu się wytycznym, mogą stanowić podstawę do unieważnienia L4.