Lafarge finalizuje przejęcie Izolbet

Lafarge zamknął transakcję zakupu Izolbet, jednego z wiodących graczy na rynku specjalistycznych rozwiązań budowlanych. W ciągu ostatnich trzech lat Izolbet odnotował wzrost przychodów, na który składał się dwucyfrowy wzrost sprzedaży i EBITDA. Przejęcie wzmocni pozycję Lafarge na rynku renowacji, suchych zapraw i izolacji zewnętrznych, a także uzupełni niedawną inwestycję Lafarge w zakład do produkcji suchych mieszanek betonowych w Krakowie.

Jesteśmy dumni, że zyskujemy takiego partnera jak Izolbet, który tak jak my stawia na jakość i innowacyjność oferowanych rozwiązań. Chcemy, aby dzięki synergii nasze zaawansowane rozwiązania odpowiadały na potrzeby współczesnego budownictwa, zwiększając efektywność energetyczną budynków oraz pozwalając szybciej i efektywniej budować. Jest to również kolejny krok w realizacji „Strategii 2025 – przyśpieszenie zielonego wzrostu”. Specjalistyczne rozwiązania budowlane są jej kluczową osią w Europie, stąd wcześniej jako Grupa Holcim pozyskaliśmy firmy PRB Group we Francji oraz PTB-Compaktuna w Belgii – mówi Xavier Guesnu, Prezes Zarządu Lafarge w Polsce.

„Strategia 2025 – przyspieszenie zielonego wzrostu” jest globalną strategią Grupy Holcim, do której należy Lafarge w Polsce. Jej celem jest rozszerzenie działalności w segmencie „Rozwiązania i Produkty”, aby stanowił on 30 proc. sprzedaży netto Grupy do 2025 roku. Firma zrealizuje strategię poprzez wejście w najbardziej atrakcyjne segmenty budownictwa – od systemów dachowych po izolacje i renowacje.