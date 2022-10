Laureaci pierwszego funduszu stypendialnego Rafał Brzoska Foundation

Po spotkaniach z finalistami konkursu i intensywnych obradach kapituł, Omenaa Mensah i Rafał Brzoska, Wiceprezeska i Prezes „Rafał Brzoska Foundation”, wybrali laureatów, którym fundacja pomoże w edukacyjnym rozwoju i spełnieniu marzeń. Wybór był trudny, ponieważ kandydaci są niezwykle zdolni, zdeterminowani i pracowici. Dlatego założyciele fundacji zdecydowali się wesprzeć więcej młodych ludzi niż początkowo planowali.

Misją „Rafał Brzoska Foundation” jest wspieranie młodych, zdolnych ludzi w ich drodze do sukcesu i rozwijaniu talentów. W ramach fundacji powstał Fundusz Stypendialny, do którego w zaledwie miesiąc zgłosiło się ponad 1500 osób. Poza wsparciem finansowym, wybrane osoby dostaną opiekę mentora, który jest wybitnym fachowcem w swojej dziedzinie. W radach i kapitułach fundacji zasiadają eksperci i naukowcy z całej Polski. To właśnie oni wraz z founderami debatowali przez ostatnie tygodnie nad wyborem zwycięzców konkursu.

Każdy z kandydatów był oceniany według tych samych kryteriów: zdolności i talentu, wizji i pomysłu na siebie, pozytywnego wpływu na otoczenie, sytuacji ekonomicznej lub rodzinnej i wieku (13-25 lat). Finalnie w gronie zwycięzców konkursu znalazło się aż 23 kandydatów!

Szukaliśmy zdolnych i nieuprzywilejowanych młodych ludzi, którym na różne sposoby chcemy podać rękę – mówi Rafał Brzoska, Prezes fundacji – Okazało się, że takich osób jest naprawdę dużo, a ich dotychczasowe osiągnięcia robią ogromne wrażenie! Stąd tak trudno nam było wskazać kto powinien otrzymać Fundusz. Niemal pod lupą oglądaliśmy zgłoszenia, braliśmy pod uwagę wiele aspektów, słuchaliśmy co mówią znamienici członkowie kapituł. Niesamowite wrażenie zrobiły na nas rozmowy z tymi młodymi ludźmi – ich dojrzałość, zapał, samoświadomość, motywacja. Uznaliśmy, że zwyczajnie musimy im umożliwić realizację marzeń i nie dopuścić do rezygnacji z przyszłych, być może światowych dokonań.

Wśród stypendystów znaleźli się ludzie z obszaru medycyny, innowacji, sztuki, nauki i przedsiębiorczości.

Rafał Brzoska Foundation to organizacja, która podchodzi do każdego podopiecznego bardzo indywidualnie. – mówi Omenaa Mensah, Wiceprezeska Fundacji – Nie patrzymy tylko na to czy dana osoba na przykład dobrze się uczy. Ale jakie ma zainteresowania, talenty, sytuację rodzinną, osobowość. To wszystko składa się na człowieka, a my „szyjemy” pod niego cały plan, łącznie z doborem mentora, udostępnieniem narzędzi, wsparciem finansowym. Wszystko, aby pomóc w dalszej drodze. Warto też dodać, że sporo osób nie oczekuje wsparcia finansowego, ale szuka kogoś, kto wskaże drogę, doradzi, będzie wzorem. Dlatego tak ważna jest rola mentora i praktyka.

Obecnie przygotowujemy umowy współpracy z naszymi stypendystami, opracowujemy im programy mentoringowe i szukamy najlepszych fachowców w ich dziedzinach, którzy będą wspierać rozwój ich pasji. Program stypendialny rusza od października – dodaje Katarzyn Alińska, Dyrektorka Zarządzająca Fundacji.

Oto laureaci pierwszego Funduszu Stypendialnego Rafał Brzoska Foundation:

Małgorzata Bobińska, 19 lat. Uzdolniona flecistka, zagrała już jako solistka z Orkiestrą Kameralną Filharmonii Pomorskiej, Capella Bydgostines i Śląską Orkiestrą Kameralną. Pochodzi z Bydgoszczy. Nikodem Ciomcia, 18 lat. Prowadzi prace badawcze i tworzy wynalazki. Wygrał konkurs Explory za projekt ubrania zbierającego energię cieplną z organizmu. Pochodzi z Gliwic. Adrianna Czechowska, 17 lat. Chce zostać biotechnologiem, laureatka wielu konkursów i olimpiad. Przygotowała ogólnopolski projekt dla szkół dotyczący mnemotechnik i szybkiego zapamiętywania. Działaczka społeczna. Pochodzi z Bydgoszczy. Natalia Dragan, 13 lat. Skrzypaczka, w wieku 6 lat zagrała swój pierwszy koncert z orkiestrą. Laureatka wielu konkursów międzynarodowych. Mieszka w Legnicy. Zofia Halbersztat, 19 lat. studentka Cambridge ze stypendium naukowym, kierunek historia, politologia i nauki międzynarodowe. W przyszłości chce założyć organizację non-profit. Pochodzi z Grodziska Mazowieckiego. Jakub Jędrzejewski, 23 lata. Naukowiec i wynalazca. Na swoim koncie ma wiele projektów, m.in. fuzor – reaktor syntezy termojądrowej. Pochodzi z Ostrowa Wielkopolskiego. Krzysztof Jóska, 13 lat. Młody wynalazca, stworzył projekt automatycznie sterowanego gokarta. Pochodzi z Rawicza w Wielkopolsce. Zofia Kierner, 20 lat. Studiuje biznes i data scence na UC Berkley. Założycielka fundacji Girls Future Ready, która przygotowuje młode Polski na wyzwania zmieniającego się świata. Pochodzi z Łodzi. Amelia Kudasik, 16 lat. Interesuje się neuronauką i medycyną. Wygrywa międzynarodowe konkursy, publikuje artykuły naukowe oraz współpracuje z naukowcami ze światowych uczelni. Pochodzi z Nowego Targu. Michał Larysz, 21 lat. Przyszły architekt. Miłośnik designu. Chce propagować tę dziedzinę wśród młodych ludzi. Pochodzi z Zębic w województwie dolnośląskim. Jakub Oniszk, 23 lata. Student Iniversity of St Andrews oraz Cambridge. Zajmuje się glacjologią, marzy o uczestnictwie w Polarnym Instytucie Badawczym na Cambridge. Pochodzi z Warszawy. Filip Piękoś, 16 lat. Wynalazca, zbudował i nadal rozwija klawiaturę dla osób niepełnosprawnych. Mieszka w Szówsku na Podkarpaciu. Natalia Sauer, 23 lata. Studentka farmacji, bada nowoczesne metody walki z nowotworami oraz wpływ i zastosowania pola elektrycznego i magnetycznego na czerniaka. Mieszka i studiuje we Wrocławiu. Mikołaj Sembol, 15 lat. Prowadzi własną eko farmę kurczaków i przepiórek. Edukuje w sprawach eko żywności. Chce studiować weterynarię. Pochodzi z Dębowca w województwie śląskim. Filip Stasiak, 19 lat. Od 15 roku życia pilotuje samoloty. Jako 16-latek wykładał na Politechnice Opolskiej „budowę kokpitu boeinga 367” oraz „fizykę lotu”. Prowadzi autorski program „Nie bój się latać”, laureat wielu konkursów o tematyce lotniczej. Pochodzi Kluczborka na Opolszczyźnie. Marlena Sołtysińska, 20 lat. Studentka New York University Shanghai. Ma liczne pomysły na startupy. Pochodzi z Darłowa. Aleksander Stupnicki, 20 lat. Student jednej z najlepszych uczelni medycznych w Wielkiej Brytanii. Pochodzi z Warszawy, Kacper Szklarczyk, 20 lat. Student biomedycyny, współzałożyciel akceleratora dla nastolatków TeenCrunch. Laureat wielu konkursów i olimpiad. Pochodzi z Warszawy. Wojciech Szlasa, 24 lata. Student medycyny, bada, jak zwalczać nowotwory poprzez zastosowanie zmiennego pola magnetycznego. Marzy o Noblu. Pochodzi z Wrocławia. Miłosz Tomkowicz, 21 lat. Artysta rzeźbiarz, maluje też grafiki, obrazy i pisze poezję. Studiuje na krakowskiej ASP. Pochodzi z Jabłonicy Polskiej w województwie podkarpackim. Michał Wyrębkowski, 20 lat. Student Yale i Wharton School of Management. Seryjny olimpijczyk, społecznik. Założył Młodzieżowy Strajk Klimatyczny w Płocku. Pochodzi z Płocka. Aleksander Zarębiński, 17 lat. Chce zostać neurochirurgiem i być członkiem zespołu badawczego. Publikuje artykuły naukowe o działaniu mózgu. Pochodzi z Przemyśla. Radosław Żak, 20 lat. Zwycięzca międzynarodowej olimpiady matematycznej, prowadzi własne badania naukowe, publikuje w naukowych pismach. Pochodzi z Bolenia w województwie małopolskim.

Jednak to nie wszystko. Omenaa Mensah i Rafał Brzoska stworzyli dodatkowy Fundusz – Serce. Powstał z myślą o kandydatach, którzy nie spełniają wszystkich reguł konkursu, jednak chwycili założycieli fundacji za serce innymi cechami, umiejętnościami czy swoją historią. W tym roku Fundusz Serce obejmie 3 osoby: