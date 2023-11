Legimi ze wzrostem przychodów na poziomie 45 proc. rdr.

Legimi, pionier modelu subskrypcyjnego na polskim rynku e-książki, konsekwentnie realizuje strategię rozwoju związaną z dynamicznym wzrostem przychodów ze sprzedaży. W III kwartale 2023 r. wyniosły one 22,6 mln PLN, dając tym samym dynamikę wzrostu na poziomie 45 proc. rdr. Spółka znacząco poprawiła również wynik netto oraz wskaźnik EBITDA, które osiągnęły wartości kolejno 830 tys. PLN oraz 1,5 mln PLN. Na poprawę wyników Legimi wpłynęła przede wszystkim podwyżka cen abonamentów wprowadzona pod koniec 2022 r.

Legimi pod koniec ubiegłego roku wprowadziło nowy cennik swoich usług. Spółka podwyższyła cenę abonamentów dla nowych użytkowników aplikacji. Przyjęta strategia cenowa miała za zadanie zniwelować silną presję inflacyjną przede wszystkim w obszarze zakupu treści. Zarząd Legimi nie wyklucza kolejnych podwyżek w przyszłości.

– Bardzo się cieszymy z poprawy naszych wyników finansowych, które potwierdzają skuteczność podjętej przez nas decyzji dot. zmiany cen abonamentów. Chcieliśmy pozostać lojalni wobec naszych stałych użytkowników, przez co podwyżka obejmowała wyłącznie nowych klientów. Z tego powodu efekty naszych działań są widoczne z opóźnieniem, dopiero w wynikach za III kwartał, a nie od razu po ich wprowadzeniu. Warto podkreślić, że nowy cennik nie przełożył się na odpływ użytkowników. Co więcej, prowadzimy skuteczne działania w ramach promocji oferty książek drukowanych dostępnych

w Legimi. Według naszych analiz aż 25% czytelników ebooków dokonuje również zakupu egzemplarza drukowanego tego samego tytułu – na prezent lub do postawienia na półce – mówi Mikołaj Małaczyński, prezes zarządu Legimi.

W minionym kwartale Legimi rozpoczęło czwarty, ostatni etap projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego systemu rekomendacyjnego opartego na sztucznej inteligencji. Projekt przebiega zgodnie z harmonogramem, a jego zakończenie jest planowane na przełomie 2023 i 2024 roku. Wprowadzenie nowego silnika rekomendacji ma na celu zwiększenie lojalność i rentowność bazy klientów, co ma przełożyć się na poprawę wyników finansowych.

– Stale stawiamy na rozwój naszej aplikacji, pracując nad licznymi udoskonaleniami. Wprowadzane przez nas innowacje, w tym system rekomendacji oparty na algorytmach sztucznej inteligencji, mają za zadanie sprawić, że użytkownicy odnajdą w naszej platformie treści jeszcze bardziej dopasowane do ich gustów i zainteresowań, zmniejszając tym samym wskaźnik rezygnacji. W ostatnim kwartale odnotowaliśmy wzrost 50 tys. nowych tytułów, których łączna liczba, na rynku polskim i niemieckim, przekroczyła już 450 tys., a ponad 1,2 mln jest dostępnych w sprzedaży detalicznej poza abonamentem. Liczymy, że podejmowane przez nas działania znajdą odzwierciedlenie w jeszcze lepszych wynikach za IV kwartał – dodaje Mikołaj Małaczyński.