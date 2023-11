Marek Kleszczewski dołącza do zarządu CRIDO Energy

Marek Kleszczewski, były członek zarządu Tauron Dystrybucja i szef działalności operatorskiej dystrybucji energii Vattenfall, dołącza do zarządu nowo powołanej spółki – CRIDO Energy. To znaczące wzmocnienie zespołu energetycznego, który we wrześniu tego roku został powiększony o trzech nowych ekspertów.

Marek Kleszczewski od niedawna doradza klientom CRIDO w zakresie energii konwencjonalnej i odnawialnej, zarówno w części infrastrukturalnej, jak i handlowej. Zajmuje się także realizacją procesów inwestycyjnych, kwestiami regulacyjnymi, zawieraniem kontraktów oraz transformacją energetyczną. W przeszłości Marek Kleszczewski był współodpowiedzialny za kierowanie PKP Energetyka, która była inwestycją funduszu CVC Capital Partners, a także pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Tauron Dystrybucja SA oraz prowadził operacje w Vattenfall Distribution Poland.

CRIDO jako wiodąca firma doradcza od początku swojej działalności wspiera klientów z sektora energetycznego i szeroko rozumianej infrastruktury. We wrześniu do zespołu energetycznego dołączyli radczyni prawna Joanna Bernat, która objęła stanowisko partnerki, Magdalena Pieńkowska jako starsza prawniczka oraz Adam Czekalla na stanowisko młodszego prawnika. Zespół prawników kierowany przez Joannę Bernat, który zajmuje się m.in. zagadnieniami prawa energetycznego i ustawy o OZE, a także prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego będzie ściśle współpracował z CRIDO Energy.

Eksperci CRIDO od wielu lat doradzają firmom z branży energetycznej także w zakresie: prawa spółek, prawa pracy, doradztwa podatkowego czy postępowań sądowych i arbitrażowych. Zespół CRIDO wspierał też klientów przy projektach środowiskowych pozyskując na ich realizację 1,9 mld zł wsparcia ze środków publicznych, a także brał udział w projektach realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

– Z ogromną radością witamy Marka w naszym ponad 400-osobowym zespole CRIDO. Dołącza do nas uznany na rynku ekspert i doświadczony menedżer z wieloletnim doświadczeniem i znakomitą znajomością problematyki energetycznej. Jego transfer i powstanie CRIDO Energy to kolejny sygnał, że nieustannie rozwijamy nasze kompetencje w tym obszarze i jesteśmy wiarygodnym partnerem dla wszystkich przedsiębiorców, którzy potrzebują wsparcia w kwestiach związanych z transformacją energetyczną – mówi Andrzej Puncewicz. – Polska energetyka, która nadal opiera się przede wszystkim na węglu, znajduje się w obliczu wielkich wyzwań. Czeka nas realizacja bardzo ambitnej polityki klimatycznej UE, konieczność przyspieszenia transformacji energetycznej przy jednoczesnym zadbaniu o bezpieczeństwo energetyczne. Z różnymi wyzwaniami energetycznymi mierzą się także przedsiębiorcy. Stawiając na dynamiczny rozwój zespołu i kompetencji, wychodzimy po prostu naprzeciw ich oczekiwaniom – dodaje Puncewicz.

– Kiedyś energetyką zajmowały się wyłącznie duże koncerny, dzisiaj energetyka dotyczy właściwie wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od branży. Chcemy wspierać naszych Klientów w taki sposób, by transformacja energetyczna była dla nich nie tylko obowiązkiem, ale szansą. Szansą na podążanie w kierunku dbałości o środowisko, większej efektywności, patrzenia przez pryzmat nowych segmentów i obszarów rynkowych. CRIDO to wspaniała firma, która świadczy swoje usługi z niezwykłą starannością i profesjonalizmem, tworząc unikalny i przyjazny zespół ludzi. Cieszę się, że mogę być jego częścią – dodaje Marek Kleszczewski.