Software Mansion: przychody i zatrudnienie w górę

Software Mansion, który zadebiutował niecały miesiąc temu na NewConnect, zakończył III kwartał przychodami w wysokości ok. 19 mln zł netto, co stanowi wzrost o ponad 3% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oraz wzrost o ponad 19% w stosunku do II kwartału. Jednocześnie spółka zwiększyła zatrudnienie o ok. 20% względem III kwartału 2022 roku.

Obecna sytuacja na rynku IT umożliwiła nam pozyskanie większej niż kiedykolwiek liczby doświadczonych profesjonalistów. Część z nich dołączyła do zespołów R&D, odpowiedzialnych za rozwijanie naszych open-sourcowych rozwiązań. Dzięki temu intensyfikujemy nasze prace w obszarze technologii React Native oraz streamingu i multimediów oraz przyspieszamy budowę kompetencji w dziedzinie sztucznej inteligencji – komentuje Marcin Skotniczny, prezes Software Mansion. – Realizujemy także coraz większą liczbę zleceń R&D dla podmiotów zewnętrznych, co pozwala nam na zwiększenie dywersyfikacji źródeł dochodów, na którą od początku stawiamy –

Spółka w III kwartale pracowała dla 37 podmiotów, a tym samym zwiększyła liczbę klientów o ponad 19% względem analogicznego okresu w ubiegłym roku. Jednocześnie Software Mansion aktywnie zarządza portfelem stałych klientów. Długotrwałe relacje umożliwiają spółce skuteczne monitorowanie rozwoju projektów, nad którymi pracują. Często zdarza się, że gdy przedsięwzięcia klientów uzyskują kolejne rundy finansowania, przekłada się to na poszerzenie zakresu świadczonych przez spółkę usług, a co za tym idzie, generowanie wyższych przychodów z danej współpracy.